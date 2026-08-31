31.08.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
4-1-2-1-2
68
Гайдаш
2
Тарасов
5
Жилмостных
17
Каптилович
7
Маляров
69
Чурсин
22
Немченко
18
Камилов
7
Никифоренко
10
Караев
90
Калмыков
4-2-1-1-2
13
Чагров
4
Юдинцев
25
Эмерсон
17
Покидышев
29
Хитяев
5
Трошечкин
8
Аюпов
6
Умников
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
7
Маляров
47
Тарасов
47
Тарасов
7
Маляров
5
Жилмостных
21
Бугарин
21
Бугарин
5
Жилмостных
69
Чурсин
3
Бугриев
3
Бугриев
69
Чурсин
7
Никифоренко
6
Мохаммади
6
Мохаммади
7
Никифоренко
18
Камилов
73
Киракосян
73
Киракосян
18
Камилов
10
Симонян
18
Родионов
18
Родионов
10
Симонян
8
Аюпов
12
Ревазов
12
Ревазов
8
Аюпов
9
Алиев
28
Хубулов
28
Хубулов
9
Алиев
11
Эльдарушев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Спартак К
Ротор
50
Егор Шамов
ВР
96
Амир Мохаммад
ЦЗ
66
Максим Никифоров
ОП
8
Никита Демченко
АП
11
Димитри Гурцкая
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
96
Амир Мохаммад
ЦЗ
66
Максим Никифоров
ОП
8
Никита Демченко
АП
11
Димитри Гурцкая
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Роман Березовский
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Спартак К - Ротор
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак Кострома» против «Ротора», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак Кострома» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»