Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак Кострома» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026

«Спартак Кострома» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026

31 августа, 18:24
Спартак К
31.08.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
79' Н. Тарасов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Олег Никифоренко
ЛВ
69
Кирилл Чурсин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
10
Артем Симонян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Спартак К
50
Егор Шамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
21
Марко Бугарин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
6
Надер Мохаммади
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦЗ
11
Димитри Гурцкая
ЛВ
66
Максим Никифоров
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
8
Никита Демченко
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
18
Илья Родионов
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
4-1-2-1-2
68
Гайдаш
2
Тарасов
5
Жилмостных
17
Каптилович
7
Маляров
69
Чурсин
22
Немченко
18
Камилов
7
Никифоренко
10
Караев
90
Калмыков
4-2-1-1-2
13
Чагров
4
Юдинцев
25
Эмерсон
17
Покидышев
29
Хитяев
5
Трошечкин
8
Аюпов
6
Умников
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
7
Маляров
47
Тарасов
47
Тарасов
7
Маляров
5
Жилмостных
21
Бугарин
21
Бугарин
5
Жилмостных
69
Чурсин
3
Бугриев
3
Бугриев
69
Чурсин
7
Никифоренко
6
Мохаммади
6
Мохаммади
7
Никифоренко
18
Камилов
73
Киракосян
73
Киракосян
18
Камилов
10
Симонян
18
Родионов
18
Родионов
10
Симонян
8
Аюпов
12
Ревазов
12
Ревазов
8
Аюпов
9
Алиев
28
Хубулов
28
Хубулов
9
Алиев
11
Эльдарушев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Спартак К
Ротор
50
Егор Шамов
ВР
96
Амир Мохаммад
ЦЗ
66
Максим Никифоров
ОП
8
Никита Демченко
АП
11
Димитри Гурцкая
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
96
Амир Мохаммад
ЦЗ
66
Максим Никифоров
ОП
8
Никита Демченко
АП
11
Димитри Гурцкая
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Роман Березовский
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Спартак К - Ротор
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
9
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак Кострома» против «Ротора», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак Кострома»«Ротор»

«Спартак Кострома» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Спартак К
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
2
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+