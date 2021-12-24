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    Агент Петреску: «Дан готов возглавить команду из любой российской лиги, вопрос о топ-клубах не стоит»

    Николай Пырнэу, агент румынского тренера Дана Петреску, рассказал о желании своего клиента вернуться в Россию.

    «На данный момент из России на нас никто не выходил. Никаких предложений нет. Но как только появится возможность возглавить российский клуб, Дан сразу же бесплатно покинет «ЧФР Клуж».

    Петреску хочет вернуться в Россию, потому что еще не все высказал в плане тренерской работы здесь. Он готов возглавить клуб любой российской лиги, вопрос о топ-командах не стоит.

    Ему нравится работать в России, потому что здесь очень развита футбольная инфраструктура», – сказал агент.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +55501

      portero 1 час назад

      Денег хочется, а низших лигах их не платят..

      0
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      Рейтинг: +427

      СуперПАВ9 1 час назад

      Зато Петреску в Челси играл)))

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      Рейтинг: +332

      the teacher 1 час назад

      настолько всё плохо у румына? ))

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      Рейтинг: +23598

      vladimir-7 2 часа назад

      Для Петреску есть два теплых местечка, это команды Чита и Сахалин.

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