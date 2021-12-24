Агент Петреску: «Дан готов возглавить команду из любой российской лиги, вопрос о топ-клубах не стоит»

Николай Пырнэу, агент румынского тренера Дана Петреску, рассказал о желании своего клиента вернуться в Россию.

«На данный момент из России на нас никто не выходил. Никаких предложений нет. Но как только появится возможность возглавить российский клуб, Дан сразу же бесплатно покинет «ЧФР Клуж».

Петреску хочет вернуться в Россию, потому что еще не все высказал в плане тренерской работы здесь. Он готов возглавить клуб любой российской лиги, вопрос о топ-командах не стоит.

Ему нравится работать в России, потому что здесь очень развита футбольная инфраструктура», – сказал агент.