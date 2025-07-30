31 июля в Клуж-Напоке на стадионе «Константин Рэдулеску» румынский «ЧФР» примет швейцарский «Лугано» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Первая встреча завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь всe решится в Румынии. Обе команды демонстрируют плотную структуру в обороне и прагматичный подход, что формирует осторожные ожидания от второго поединка.

«ЧФР»

Румынская команда стабильно выступает в еврокубках, делая ставку на надeжную игру в защите. В последних трeх матчах Лиги Европы «ЧФР» не пропустил ни одного мяча. Общая форма также стабильна: в 5 последних матчах – 2 победы, 2 ничьи и лишь 1 поражение. Команда забила 6 голов за этот отрезок, в среднем – 1.20 за матч, и пропустила всего 4 (0.80 в среднем). Однако в последнем туре чемпионата Румынии «ЧФР» уступил дома «Арджешу» 0:2, что ставит под сомнение атакующую эффективность команды против организованной обороны.

«Лугано»

Швейцарцы также не проигрывают легко: команда уступила лишь в 2 из 8 последних матчей и демонстрирует хороший баланс между атакой и обороной. За 5 последних встреч – 9 забитых голов (1.80 в среднем) и 5 пропущенных (1.00 в среднем). Особенно эффективен «Лугано» в товарищеских матчах, где команда забивала не менее двух мячей. Однако в официальных играх, особенно против организованных команд, атакующая мощь несколько теряется – как это было в первом матче против «ЧФР».

Факты о командах

«ЧФР»

Не проигрывает в 3 матчах Лиги Европы подряд

Не пропускает в еврокубках последние 3 матча

В среднем 1.20 гола за игру, 0.80 – пропущенного

Уступил 0:2 в последнем матче чемпионата

«Лугано»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем 1.80 забитого и 1.00 пропущенного гола

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Сыграл вничью 0:0 дома в первом матче

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Лига Европы, 2 раунд Лугано 0 : 0 ЧФР Клуж

Прогноз на матч

Учитывая, что обе команды предпочитают аккуратную игру с упором на оборону, а первый матч закончился без забитых мячей, можно ожидать сдержанную игру и во втором поединке. «ЧФР» будет владеть территориальным преимуществом и инициативой, но «Лугано» способен действовать остро в ответных атаках. Вероятен низкий тотал, но фактор домашнего поля и организованности «ЧФР» дают основания считать хозяев фаворитом. Прагматичный футбол с минимальным преимуществом румын – вероятный сценарий.

Рекомендованные ставки