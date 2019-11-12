Агент Петреску: «Любое предложение из России будет рассматриваться самым внимательным образом»

Николай Пырнэу, агент главного тренера «ЧФР Клуж» Дана Петреску, отреагировал на информацию, что его клиент может возглавить «Сочи».

«Пока никаких контактов с ними не было. Петреску сейчас успешно работает в «Клуже», хорошо идет в Лиге Европы. Но любое предложение, которое поступит специалисту из России, будет рассматриваться самым внимательным образом.

Дан говорил, что хотел бы вернуться в Россию, выиграть тут трофей. Почему бы и не возглавить «Сочи»? Если они обратятся, мы обязательно рассмотрим этот вариант. Но, повторюсь, пока контактов не было», – сказал агент.