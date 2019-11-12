Агент Петреску: «Любое предложение из России будет рассматриваться самым внимательным образом»

арустамиян выбросил херню и все сразу подхватили...... Динамо уже давно договорились с Рахимовым который примет команду как начнется перерыв в команде много немцев а Рашид хорошо знает немецкий футбол он в Германии учился и защищал тренерскую квалификацию да и тренерский штаб у него из Германии так что надо немного подождать
Николай Пырнэу, агент главного тренера «ЧФР Клуж» Дана Петреску, отреагировал на информацию, что его клиент может возглавить «Сочи».
«Пока никаких контактов с ними не было. Петреску сейчас успешно работает в «Клуже», хорошо идет в Лиге Европы. Но любое предложение, которое поступит специалисту из России, будет рассматриваться самым внимательным образом.
Дан говорил, что хотел бы вернуться в Россию, выиграть тут трофей. Почему бы и не возглавить «Сочи»? Если они обратятся, мы обязательно рассмотрим этот вариант. Но, повторюсь, пока контактов не было», – сказал агент.
- По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
- Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.
- По информации Betting Insider, южан может возглавить Курбан Бердыев.