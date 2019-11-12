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  • Агент Петреску: «Любое предложение из России будет рассматриваться самым внимательным образом»

Агент Петреску: «Любое предложение из России будет рассматриваться самым внимательным образом»

12 ноября 2019, 12:48
6

Николай Пырнэу, агент главного тренера «ЧФР Клуж» Дана Петреску, отреагировал на информацию, что его клиент может возглавить «Сочи».

«Пока никаких контактов с ними не было. Петреску сейчас успешно работает в «Клуже», хорошо идет в Лиге Европы. Но любое предложение, которое поступит специалисту из России, будет рассматриваться самым внимательным образом.

Дан говорил, что хотел бы вернуться в Россию, выиграть тут трофей. Почему бы и не возглавить «Сочи»? Если они обратятся, мы обязательно рассмотрим этот вариант. Но, повторюсь, пока контактов не было», – сказал агент.

  • По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
  • Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.
  • По информации Betting Insider, южан может возглавить Курбан Бердыев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи ЧФР Клуж Петреску Дан
Комментарии (6)
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evgevg13
1573555047
ах-ах
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RJM555
1573557808
арустамиян выбросил херню и все сразу подхватили...... Динамо уже давно договорились с Рахимовым который примет команду как начнется перерыв в команде много немцев а Рашид хорошо знает немецкий футбол он в Германии учился и защищал тренерскую квалификацию да и тренерский штаб у него из Германии так что надо немного подождать
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paracetamol
1573562470
В Рашке платят баксами, а чем платят в нищей румынии?
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sobaka120982
1573568315
Петреску давай к нам в Сочи!!!! Тем более один клуб из Краснодара ты успешно тренировал!!!
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