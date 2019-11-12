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  • Арустамян: «Петреску – более реальный кандидат на пост тренера «Сочи», чем Бердыев»

Арустамян: «Петреску – более реальный кандидат на пост тренера «Сочи», чем Бердыев»

12 ноября 2019, 11:23
19

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, кто может возглавить «Сочи» в случае отставки Александра Точилина.

«Сочи» на выходных дважды забил ЦСКА, но проиграл и уверенно держится на последнем месте с 13-ю очками. Коллеги пишут, что под Александром Точилиным, главным тренером «Сочи», шатается кресло. По моим данным, Точилин все же имеет шансы сохранить свой пост как минимум до конца календарного года.

В то же время есть круг кандидатов на замену Точилину. Говорят, в частности, о Курбане Бердыеве. Вариант витает в воздухе, но нет конкретики с обеих сторон.

Более реальный кандидат – Дан Петреску, которого активно предлагают боссам «Сочи». Румын уже работал на русском юге, с «Кубанью», а в «Динамо» пересекался с Борисом Ротенбергом. Этим летом слухи снова отправляли Петреску к «Динамо», но тогда агент все опроверг. А вот теперь у Дана вполне реально шансы оказаться снова в России», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Сейчас Петреску тренирует «ЧФР Клуж».
  • «Сочи» отстает от зоны переходных матчей на четыре очка.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Сочи Бердыев Курбан Петреску Дан Точилин Александр
Комментарии (19)
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sined1951
1573548067
Опять будем смотреть на обезьяну у кромки поля!
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sochi-2013
1573549220
Когда встретятся Сочи со Спартаком - камеру на тренеров навести, и смотреть на них будет явно интереснее чем на поле.
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Derzkiy1
1573550402
Бл*и и крысы семейство Ротенбергов и ещё в добавок связи с газпромом , что бы вы сосали у всех остальных клубов в чемпионате и место вам в фнл
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RJM555
1573550473
Еще есть Рахимов .......хороший грамотный тренер с немецкой школой футбола может поставить характер проповедует агрессивный футбол подбор футболистов соответствует для этого......по -моему лучшей кандидатуры не найти.
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acor94
1573550608
Нужен молодой немецкий тренер с новой школой по типу Тедеску или Нагельсмана. Никаких наших тренеров-лифтеров.
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SPbZenit12
1573551320
Бердыев может из этой команды сделать середняка. А чего добился Петреску я не в курсе.
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ARSteven89
1573558237
Ну и зачем Петреску сейчас покидать Клуж, команда лидирует в чемпе и насилует всех подряд в Лиге Европы, если только из-за бабла российского...
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Fan Loko mik
1573558680
Сейчас в Сочи собраны игроки прямо под Бердыева. Полоз, Джанаев, Кудряшов, Нобоа, Мевля, все они при нём ещё в Ростове играли. Так что приглашайте Бекиича и будет Вам счастье!
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paracetamol
1573562195
Петреску ничего, на безрыбье и рак - плотва.
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Рубинище
1573562844
Очередного физрука для середины таблицы хотят.
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