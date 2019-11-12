Арустамян: «Петреску – более реальный кандидат на пост тренера «Сочи», чем Бердыев»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, кто может возглавить «Сочи» в случае отставки Александра Точилина.

«Сочи» на выходных дважды забил ЦСКА, но проиграл и уверенно держится на последнем месте с 13-ю очками. Коллеги пишут, что под Александром Точилиным, главным тренером «Сочи», шатается кресло. По моим данным, Точилин все же имеет шансы сохранить свой пост как минимум до конца календарного года.

В то же время есть круг кандидатов на замену Точилину. Говорят, в частности, о Курбане Бердыеве. Вариант витает в воздухе, но нет конкретики с обеих сторон.

Более реальный кандидат – Дан Петреску, которого активно предлагают боссам «Сочи». Румын уже работал на русском юге, с «Кубанью», а в «Динамо» пересекался с Борисом Ротенбергом. Этим летом слухи снова отправляли Петреску к «Динамо», но тогда агент все опроверг. А вот теперь у Дана вполне реально шансы оказаться снова в России», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.