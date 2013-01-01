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    Арустамян: «Петреску – более реальный кандидат на пост тренера «Сочи», чем Бердыев»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, кто может возглавить «Сочи» в случае отставки Александра Точилина.

    «Сочи» на выходных дважды забил ЦСКА, но проиграл и уверенно держится на последнем месте с 13-ю очками. Коллеги пишут, что под Александром Точилиным, главным тренером «Сочи», шатается кресло. По моим данным, Точилин все же имеет шансы сохранить свой пост как минимум до конца календарного года.

    В то же время есть круг кандидатов на замену Точилину. Говорят, в частности, о Курбане Бердыеве. Вариант витает в воздухе, но нет конкретики с обеих сторон.

    Более реальный кандидат – Дан Петреску, которого активно предлагают боссам «Сочи». Румын уже работал на русском юге, с «Кубанью», а в «Динамо» пересекался с Борисом Ротенбергом. Этим летом слухи снова отправляли Петреску к «Динамо», но тогда агент все опроверг. А вот теперь у Дана вполне реально шансы оказаться снова в России», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Сейчас Петреску тренирует «ЧФР Клуж».
    • «Сочи» отстает от зоны переходных матчей на четыре очка.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +837

      acor94 54 секунды назад

      Нужен молодой немецкий тренер с новой школой по типу Тедеску или Нагельсмана. Никаких наших тренеров-лифтеров.

      0
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      Рейтинг: +177

      RJM555 3 минуты назад

      Еще есть Рахимов .......хороший грамотный тренер с немецкой школой футбола может поставить характер проповедует агрессивный футбол подбор футболистов соответствует для этого......по -моему лучшей кандидатуры не найти.

      0
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      Рейтинг: +1827

      Derzkiy1 4 минуты назад

      Бл*и и крысы семейство Ротенбергов и ещё в добавок связи с газпромом , что бы вы сосали у всех остальных клубов в чемпионате и место вам в фнл

      0
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      Рейтинг: +3886

      sochi-2013 24 минуты назад

      Когда встретятся Сочи со Спартаком - камеру на тренеров навести, и смотреть на них будет явно интереснее чем на поле.

      0
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      Рейтинг: +1130

      FRZZ 24 минуты назад

      Между ними есть большая разница. Бердыев даст результат, а Петреску как получится...

      0
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      Рейтинг: +3886

      sochi-2013 > FRZZ 22 минуты назад

      Да вот, после последний приход Бердыева в Рубин, уже не факт.

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      Рейтинг: +1130

      FRZZ > sochi-2013 12 минут назад

      Сейчас нужно просто сохранять команду в РПЛ.
      А Бердыев выполнит эту задачу.

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      Рейтинг: +1406

      Бомбардиръ 27 минут назад

      Нужно ли вам потряску?
      На то есть тренер Петреску.

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      Рейтинг: +10354

      vladimir-7 38 минут назад

      К.Бердыев очень много просит- и власти, и денег, так что этот вариант
      отпадает, да и в сборной России он не нужен, хотя там он хочет быть.

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      Рейтинг: +975

      Decorhome 42 минуты назад

      Оч эмоциональный тренер. Думаю получится

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      Рейтинг: +582

      sined1951 43 минуты назад

      Опять будем смотреть на обезьяну у кромки поля!

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