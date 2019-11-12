Бердыев может сменить Точилина на посту главного тренера «Сочи»

Руководство «Сочи» рассматривает возможность приглашения Курбана Бердыева на пост главного тренера.
По информации Betting Insider, клуб готов предложить контракт 67-летнему специалисту, однако тот не спешит принимать решение, ожидая других вариантов продолжения карьеры.
Сейчас южан возглавляет Александр Точилин, но он намерен уйти в отставку.
- По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
- Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.
- Бердыев летом покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы.
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Источник: Betting Insider
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