Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бердыев может сменить Точилина на посту главного тренера «Сочи»

Бердыев может сменить Точилина на посту главного тренера «Сочи»

12 ноября 2019, 07:58
12

Руководство «Сочи» рассматривает возможность приглашения Курбана Бердыева на пост главного тренера.

По информации Betting Insider, клуб готов предложить контракт 67-летнему специалисту, однако тот не спешит принимать решение, ожидая других вариантов продолжения карьеры.

Сейчас южан возглавляет Александр Точилин, но он намерен уйти в отставку.

  • По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
  • Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.
  • Бердыев летом покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы.

Гендиректор «Сочи» – о возможной отставке Точилина: «Терпение Ротенберга не безгранично»

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Сочи Бердыев Курбан Точилин Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1573537080
Состав ему будет знаком до боли
Ответить
sochi-2013
1573537883
Выработался Бердыев. Неплохо бы Аленичева с Тихоновым пригласить.
Ответить
vladimir-7
1573538838
Пенсионер Бердыев ждет приглашения в сборную, вместо Черчеса.
Ответить
sobaka120982
1573539210
Алилуя!!!!! Бог услышал нас бедных сочинцев!!!!! Да воскреснет игра! И ножки побегут по полю а не пойдут!!!
Ответить
Decorhome
1573540527
Давно не было видно Бердыева
Ответить
AHTUNGBOL
1573542638
Точилин явно не готов к РПЛ, надо как и Хохлову ещё опыта в ПФЛ поднабраться...
Ответить
vingor
1573543328
Отработает потом деньги будет трясти с команды)))
Ответить
Muboraksho
1573543542
Бердиев опытнейший тренер современности в России и без команды. Рубин хиреет на глазах и не приглашают.
Ответить
portero
1573544416
может это и выход для Сочи, нужна дисциплина в команде, а то и до вылета недалеко.
Ответить
_Статист_
1573544884
если проект не временный, то Бердыев профи по реанимации команд, а если временный, то вряд ли согласиться
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+