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    Бердыев может сменить Точилина на посту главного тренера «Сочи»

    Руководство «Сочи» рассматривает возможность приглашения Курбана Бердыева на пост главного тренера.

    По информации Betting Insider, клуб готов предложить контракт 67-летнему специалисту, однако тот не спешит принимать решение, ожидая других вариантов продолжения карьеры.

    Сейчас южан возглавляет Александр Точилин, но он намерен уйти в отставку.

    • По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
    • Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.
    • Бердыев летом покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы.

    Гендиректор «Сочи» – о возможной отставке Точилина: «Терпение Ротенберга не безгранично»

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +971

      Decorhome 25 минут назад

      Давно не было видно Бердыева

      0
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      Рейтинг: +7745

      silver29 40 минут назад

      Не удивлюсь, что он одновременно будет вести переговоры с несколькими клубами, это в его стиле.

      0
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      Рейтинг: +1484

      sobaka120982 47 минут назад

      Алилуя!!!!! Бог услышал нас бедных сочинцев!!!!! Да воскреснет игра! И ножки побегут по полю а не пойдут!!!

      0
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      Рейтинг: +10342

      vladimir-7 53 минуты назад

      Пенсионер Бердыев ждет приглашения в сборную, вместо Черчеса.

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      Рейтинг: +3884

      sochi-2013 1 час назад

      Выработался Бердыев. Неплохо бы Аленичева с Тихоновым пригласить.

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      Рейтинг: +835

      acor94 1 час назад

      Состав ему будет знаком до боли

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      Рейтинг: +3884

      sochi-2013 > acor94 1 час назад

      Не к тебе вопрос, но откуда взялось это тупое выражение " знаком до боли"? Оно только в одном случае может быть верным(явно не тот случай)- до боли ..... в яйцах.

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