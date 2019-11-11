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  • Гендиректор «Сочи» – о возможной отставке Точилина: «Терпение Ротенберга не безгранично»

Гендиректор «Сочи» – о возможной отставке Точилина: «Терпение Ротенберга не безгранично»

11 ноября 2019, 19:45
6

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном увольнении Александра Точилина с поста главного тренера команды.

«Главное, чтобы у него к самому себе было доверие. Чтобы он понимал, что нужно сделать, чтобы воодушевить ребят и начать добиваться результата.

Я к нему отношусь достаточно хорошо. Надеюсь, что что-то должно быть позитивное. Жду какие-то изменения. Посмотрим. Но терпение президента клуба, конечно, не безгранично», – отметил Рубашко.

  • «Сочи» – последний в турнирной таблице РПЛ.
  • Точилин возглавляет «Сочи» с момента основания клуба в 2018 году.
  • Президент клуба – предприниматель Борис Ротенберг.

«Евро-Футбол»: тренер «Сочи» Точилин планирует подать в отставку

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Точилин Александр
Комментарии (6)
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paracetamol
1573499460
Гнать его надо. Игроки с именами, а двигаются как стадо свиней.
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Фан666
1573499650
Там уже очередь из бердыев, карреры и черчесов ждёт звонка Бори.
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paracetamol
1573504845
Евсеева надо из Уфы взять. Он там из г-на конфетку делает.
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sochi-2013
1573535367
Похоже, что дело не в терпении, а в пофигизме. Путин сказал, он сделал, а результат ... побоку. О нем разговора не было!
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ilichkadr
1573538085
Видимо последней каплей доверия Точилину будет Уфа. Скорее всего дадут Точилину порулить до перерыва, если он сам не подаст в отставку. Слабоват Саня для РПЛ.
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Ганнибал Лектор
1573542430
Надо срочно менять Точилина. Слаб он для РПЛ
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