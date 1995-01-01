Гендиректор «Сочи» – о возможной отставке Точилина: «Терпение Ротенберга не безгранично»

Как можно назначить точилина в Сочи, когда они вышли в рпл. Он Фрик и ограничен в познаниях футбола, ему не дано дальше ФНЛ двигать команду. Назначьте Адиева
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном увольнении Александра Точилина с поста главного тренера команды.
«Главное, чтобы у него к самому себе было доверие. Чтобы он понимал, что нужно сделать, чтобы воодушевить ребят и начать добиваться результата.
Я к нему отношусь достаточно хорошо. Надеюсь, что что-то должно быть позитивное. Жду какие-то изменения. Посмотрим. Но терпение президента клуба, конечно, не безгранично», – отметил Рубашко.
- «Сочи» – последний в турнирной таблице РПЛ.
- Точилин возглавляет «Сочи» с момента основания клуба в 2018 году.
- Президент клуба – предприниматель Борис Ротенберг.
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