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    Гендиректор «Сочи» – о возможной отставке Точилина: «Терпение Ротенберга не безгранично»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном увольнении Александра Точилина с поста главного тренера команды.

    «Главное, чтобы у него к самому себе было доверие. Чтобы он понимал, что нужно сделать, чтобы воодушевить ребят и начать добиваться результата.

    Я к нему отношусь достаточно хорошо. Надеюсь, что что-то должно быть позитивное. Жду какие-то изменения. Посмотрим. Но терпение президента клуба, конечно, не безгранично», – отметил Рубашко.

    • «Сочи» – последний в турнирной таблице РПЛ.
    • Точилин возглавляет «Сочи» с момента основания клуба в 2018 году.
    • Президент клуба – предприниматель Борис Ротенберг.

    «Евро-Футбол»: тренер «Сочи» Точилин планирует подать в отставку

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1114

      Genz 10 минут назад

      Как можно назначить точилина в Сочи, когда они вышли в рпл. Он Фрик и ограничен в познаниях футбола, ему не дано дальше ФНЛ двигать команду. Назначьте Адиева

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