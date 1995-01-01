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    «Евро-Футбол»: тренер «Сочи» Точилин планирует подать в отставку

    В ближайшее время у «Сочи» может смениться главный тренер, сообщает «Евро-Футбол».

    По информации источника, Александр Точилин планирует подать в отставку после поражения от ЦСКА (2:3) в матче 16-го тура РПЛ.

    Ожидается, что руководство клуба освободит от должности 45-летнего специалиста, а до зимнего перерыва с командой будет работать Александр Новиков или Роман Березовский.

    • По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
    • Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.
    • Следующий соперник южан – «Уфа».

    Источник: «Евро-Футбол»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +282

      Николай71 2 часа назад

      Скорее всего для Семака готовят место питерцы)) а в Зенит придет более мастеровитый тренер!))

      0
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      Рейтинг: +952

      Decorhome 3 часа назад

      Не все так плохо. Не нужно спешить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10314

      vladimir-7 > Decorhome 1 час назад

      Ну да, Сочи к ФНЛ приближается вплотную.

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