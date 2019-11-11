«Евро-Футбол»: тренер «Сочи» Точилин планирует подать в отставку

В ближайшее время у «Сочи» может смениться главный тренер, сообщает «Евро-Футбол».
По информации источника, Александр Точилин планирует подать в отставку после поражения от ЦСКА (2:3) в матче 16-го тура РПЛ.
Ожидается, что руководство клуба освободит от должности 45-летнего специалиста, а до зимнего перерыва с командой будет работать Александр Новиков или Роман Березовский.
- По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
- Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.
- Следующий соперник южан – «Уфа».
Источник: «Евро-Футбол»
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