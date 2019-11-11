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  • «Евро-Футбол»: тренер «Сочи» Точилин планирует подать в отставку

«Евро-Футбол»: тренер «Сочи» Точилин планирует подать в отставку

11 ноября 2019, 09:55
4

В ближайшее время у «Сочи» может смениться главный тренер, сообщает «Евро-Футбол».

По информации источника, Александр Точилин планирует подать в отставку после поражения от ЦСКА (2:3) в матче 16-го тура РПЛ.

Ожидается, что руководство клуба освободит от должности 45-летнего специалиста, а до зимнего перерыва с командой будет работать Александр Новиков или Роман Березовский.

  • По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
  • Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.
  • Следующий соперник южан – «Уфа».

Источник: «Евро-Футбол»

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Россия. Премьер-лига Сочи Точилин Александр
Комментарии (4)
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Decorhome
1573455725
Не все так плохо. Не нужно спешить.
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Николай71
1573456162
Скорее всего для Семака готовят место питерцы)) а в Зенит придет более мастеровитый тренер!))
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