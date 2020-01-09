Александр Новиков
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Новиков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 июня 1955
|Имя
|Александр
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Новиков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 июня 1955
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо (мол)
|30
|9
|16
|5
|Дата
|Матч
|13.03.2010
|Спартак М (мол)
|7 : 0
|Динамо (мол)
|20.03.2010
|ЦСКА (мол)
|0 : 3
|Динамо (мол)
|26.03.2010
|Динамо (мол)
|0 : 2
|Зенит (мол)
|03.04.2010
|Локомотив (мол)
|0 : 1
|Динамо (мол)
|09.04.2010
|Динамо (мол)
|1 : 1
|Томь (мол)
|17.04.2010
|Ахмат (мол)
|1 : 0
|Динамо (мол)
|23.04.2010
|Динамо (мол)
|1 : 2
|Раменское
|30.04.2010
|Спартак Нч (мол)
|2 : 1
|Динамо (мол)
|04.05.2010
|Динамо (мол)
|1 : 2
|Амкар (мол)
|10.05.2010
|Анжи (мол)
|0 : 1
|Динамо (мол)
|08.07.2010
|Сибирь (мол)
|1 : 2
|Динамо (мол)
|16.07.2010
|Динамо (мол)
|1 : 0
|Ростов (мол)
|23.07.2010
|Рубин (мол)
|2 : 0
|Динамо (мол)
|30.07.2010
|Динамо (мол)
|2 : 4
|Кр. Советов (мол)
|26.10.2010
|Динамо (мол)
|3 : 0
|ЦСКА (мол)
|13.08.2010
|Зенит (мол)
|4 : 2
|Динамо (мол)
|21.08.2010
|Динамо (мол)
|2 : 1
|Локомотив (мол)
|28.08.2010
|Томь (мол)
|2 : 2
|Динамо (мол)
|11.09.2010
|Динамо (мол)
|1 : 0
|Ахмат (мол)
|17.09.2010
|Раменское
|2 : 1
|Динамо (мол)
|25.09.2010
|Динамо (мол)
|1 : 1
|Спартак Нч (мол)
|01.10.2010
|Амкар (мол)
|5 : 0
|Динамо (мол)
|16.10.2010
|Динамо (мол)
|0 : 0
|Анжи (мол)
|29.10.2010
|Динамо (мол)
|1 : 1
|Сибирь (мол)
|05.11.2010
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Динамо (мол)
|12.11.2010
|Динамо (мол)
|2 : 5
|Рубин (мол)
|19.11.2010
|Кр. Советов (мол)
|3 : 1
|Динамо (мол)
|27.11.2010
|Динамо (мол)
|0 : 1
|Спартак М (мол)