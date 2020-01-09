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    Александр Новиков

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Васильевич
    Фамилия Новиков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 14 июня 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо (мол) 30 9 16 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.03.2010 Спартак М (мол) 7 : 0 Динамо (мол)
    20.03.2010 ЦСКА (мол) 0 : 3 Динамо (мол)
    26.03.2010 Динамо (мол) 0 : 2 Зенит (мол)
    03.04.2010 Локомотив (мол) 0 : 1 Динамо (мол)
    09.04.2010 Динамо (мол) 1 : 1 Томь (мол)
    17.04.2010 Ахмат (мол) 1 : 0 Динамо (мол)
    23.04.2010 Динамо (мол) 1 : 2 Раменское
    30.04.2010 Спартак Нч (мол) 2 : 1 Динамо (мол)
    04.05.2010 Динамо (мол) 1 : 2 Амкар (мол)
    10.05.2010 Анжи (мол) 0 : 1 Динамо (мол)
    08.07.2010 Сибирь (мол) 1 : 2 Динамо (мол)
    16.07.2010 Динамо (мол) 1 : 0 Ростов (мол)
    23.07.2010 Рубин (мол) 2 : 0 Динамо (мол)
    30.07.2010 Динамо (мол) 2 : 4 Кр. Советов (мол)
    26.10.2010 Динамо (мол) 3 : 0 ЦСКА (мол)
    13.08.2010 Зенит (мол) 4 : 2 Динамо (мол)
    21.08.2010 Динамо (мол) 2 : 1 Локомотив (мол)
    28.08.2010 Томь (мол) 2 : 2 Динамо (мол)
    11.09.2010 Динамо (мол) 1 : 0 Ахмат (мол)
    17.09.2010 Раменское 2 : 1 Динамо (мол)
    25.09.2010 Динамо (мол) 1 : 1 Спартак Нч (мол)
    01.10.2010 Амкар (мол) 5 : 0 Динамо (мол)
    16.10.2010 Динамо (мол) 0 : 0 Анжи (мол)
    29.10.2010 Динамо (мол) 1 : 1 Сибирь (мол)
    05.11.2010 Ростов (мол) 2 : 0 Динамо (мол)
    12.11.2010 Динамо (мол) 2 : 5 Рубин (мол)
    19.11.2010 Кр. Советов (мол) 3 : 1 Динамо (мол)
    27.11.2010 Динамо (мол) 0 : 1 Спартак М (мол)
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