«Сочи» лишился багажа перед матчем и вышел на поле в обычных футболках. Победный гол Обольский забил в бутсах тренера

Авиаперевозчик не доставил вовремя багаж с экипировкой «Сочи» во Владивосток на матч 33-го тура ФНЛ с «Лучом» (1:0).

В итоге сочинцам пришлось выступать в обычных синих футболках, на которые нанесли клубную эмблему, номера и фамилии игроков.

Кроме того, некоторые футболисты остались без бутс, в частности, нападающий Николай Обольский. Форвард не нашел подходящей обуви в магазинах города и позаимствовал бутсы у тренера команды Александра Новикова. В этих бутсах Обольский забил единственный и победный гол в игре.

«Сочи» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего «Тамбова» на четыре очка.