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    «Сочи» лишился багажа перед матчем и вышел на поле в обычных футболках. Победный гол Обольский забил в бутсах тренера

    Авиаперевозчик не доставил вовремя багаж с экипировкой «Сочи» во Владивосток на матч 33-го тура ФНЛ с «Лучом» (1:0).

    В итоге сочинцам пришлось выступать в обычных синих футболках, на которые нанесли клубную эмблему, номера и фамилии игроков.

    Кроме того, некоторые футболисты остались без бутс, в частности, нападающий Николай Обольский. Форвард не нашел подходящей обуви в магазинах города и позаимствовал бутсы у тренера команды Александра Новикова. В этих бутсах Обольский забил единственный и победный гол в игре.

    «Сочи» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего «Тамбова» на четыре очка.

    text

    Публикация от text (@pfcsochi)

    Источник: Инстаграм «Сочи»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +449

      ARSteven89 1 час назад

      Лучшая лига мира в действии)))

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