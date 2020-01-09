В тренерский штаб «Динамо» вошел отец главного тренера Новикова

Тренер Александр Новиков подписал контракт с московским «Динамо».
«Сегодня в офисе футбольного клуба контракт с «Динамо» заключил тренер Александр Новиков, отец наставника главной команды бело-голубых Кирилла Новикова. Предыдущим местом работы 64-летнего специалиста был ФК «Сочи», в котором Александр Васильевич трудился в тренерском штабе Александра Точилина», – сообщается на сайте клуба.
Новиков-старший приступит к работе в «Динамо» 10 января, он отправится на тренировочные сборы в Турцию в составе тренерского штаба основной команды.
«Когда поступило приглашение от Кирилла, сразу ответил согласием. Кирилл – самостоятельный тренер, хорошо разбирается в футболе, настало время, чтобы он начал работать в Премьер-Лиге. Мы понимаем друг друга с полуслова, мыслим одинаково. При необходимости всегда готов помочь ему советом», – сказал Александр Новиков.
- Александр Новиков – рекордсмен «Динамо» по количеству проведенных матчей в чемпионатах страны (327).
- Новиков-старший становился двукратным обладателем Кубка СССР (1977, 1984), выигрывал золото чемпионата СССР в 1976 году.