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В тренерский штаб «Динамо» вошел отец главного тренера Новикова

9 января 2020, 18:52
3

Тренер Александр Новиков подписал контракт с московским «Динамо».

«Сегодня в офисе футбольного клуба контракт с «Динамо» заключил тренер Александр Новиков, отец наставника главной команды бело-голубых Кирилла Новикова. Предыдущим местом работы 64-летнего специалиста был ФК «Сочи», в котором Александр Васильевич трудился в тренерском штабе Александра Точилина», – сообщается на сайте клуба.

Новиков-старший приступит к работе в «Динамо» 10 января, он отправится на тренировочные сборы в Турцию в составе тренерского штаба основной команды.

«Когда поступило приглашение от Кирилла, сразу ответил согласием. Кирилл – самостоятельный тренер, хорошо разбирается в футболе, настало время, чтобы он начал работать в Премьер-Лиге. Мы понимаем друг друга с полуслова, мыслим одинаково. При необходимости всегда готов помочь ему советом», – сказал Александр Новиков.

  • Александр Новиков – рекордсмен «Динамо» по количеству проведенных матчей в чемпионатах страны (327).
  • Новиков-старший становился двукратным обладателем Кубка СССР (1977, 1984), выигрывал золото чемпионата СССР в 1976 году.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Александр Новиков Кирилл
Комментарии (3)
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mihail200606
1578589572
Старший то был очень жёсткий и цепкий защитник..
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FanatSerj
1578595031
уже Династия, удачи в Динамо.
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vladimir-7
1578639673
Семейный подряд Новиковых в Динамо.
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