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    В тренерский штаб «Динамо» вошел отец главного тренера Новикова

    Тренер Александр Новиков подписал контракт с московским «Динамо».

    «Сегодня в офисе футбольного клуба контракт с «Динамо» заключил тренер Александр Новиков, отец наставника главной команды бело-голубых Кирилла Новикова. Предыдущим местом работы 64-летнего специалиста был ФК «Сочи», в котором Александр Васильевич трудился в тренерском штабе Александра Точилина», – сообщается на сайте клуба.

    Новиков-старший приступит к работе в «Динамо» 10 января, он отправится на тренировочные сборы в Турцию в составе тренерского штаба основной команды.

    «Когда поступило приглашение от Кирилла, сразу ответил согласием. Кирилл – самостоятельный тренер, хорошо разбирается в футболе, настало время, чтобы он начал работать в Премьер-Лиге. Мы понимаем друг друга с полуслова, мыслим одинаково. При необходимости всегда готов помочь ему советом», – сказал Александр Новиков.

    • Александр Новиков – рекордсмен «Динамо» по количеству проведенных матчей в чемпионатах страны (327).
    • Новиков-старший становился двукратным обладателем Кубка СССР (1977, 1984), выигрывал золото чемпионата СССР в 1976 году.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6517

      mihail200606 6 минут назад

      Старший то был очень жёсткий и цепкий защитник..

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