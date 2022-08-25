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    Агент Петреску сравнил РПЛ и чемпионат Румынии

    Николай Пырнэу, агент главного тренера «ЧФР Клужа» Дана Петреску, рассказал, какой чемпионат сильнее – российский или румынский.

    «На мой взгляд, румынский чемпионат не уступает или совсем немного уступает российскому чемпионату. Поэтому румынские игроки при поступлении предложения больше смотрят в сторону европейских клубов.

    На данный момент около 20 топовых румынских футболистов играют в европейских чемпионатах. Бан российских клубов в еврокубках тоже становится проблемой», – заявил агент.

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    Источник: Metaratings

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