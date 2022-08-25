Агент Петреску сравнил РПЛ и чемпионат Румынии

Николай Пырнэу, агент главного тренера «ЧФР Клужа» Дана Петреску, рассказал, какой чемпионат сильнее – российский или румынский.
«На мой взгляд, румынский чемпионат не уступает или совсем немного уступает российскому чемпионату. Поэтому румынские игроки при поступлении предложения больше смотрят в сторону европейских клубов.
На данный момент около 20 топовых румынских футболистов играют в европейских чемпионатах. Бан российских клубов в еврокубках тоже становится проблемой», – заявил агент.
- Петреску в РПЛ возглавлял «Кубань» и «Динамо».
- 54-летний специалист не работает в России с 2016 года.
- С августа 2021-го он тренирует «ЧФР Клуж».
Источник: Metaratings