Агент Петреску сравнил РПЛ и чемпионат Румынии

Николай Пырнэу, агент главного тренера «ЧФР Клужа» Дана Петреску, рассказал, какой чемпионат сильнее – российский или румынский.

«На мой взгляд, румынский чемпионат не уступает или совсем немного уступает российскому чемпионату. Поэтому румынские игроки при поступлении предложения больше смотрят в сторону европейских клубов.

На данный момент около 20 топовых румынских футболистов играют в европейских чемпионатах. Бан российских клубов в еврокубках тоже становится проблемой», – заявил агент.