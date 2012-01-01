Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
7
8
10
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
6
2
1
19
7
12
20
9
5
2
2
19
9
10
17
9
5
2
2
11
10
1
17
9
4
4
1
9
5
4
16
9
3
4
2
7
9
-2
13
8
4
0
4
12
13
-1
12
9
3
3
3
13
12
1
12
9
2
6
1
11
8
3
12
9
3
2
4
5
7
-2
11
9
2
5
2
13
9
4
11
9
2
4
3
8
7
1
10
9
2
4
3
9
12
-3
10
8
3
1
4
12
13
-1
10
9
2
3
4
13
15
-2
9
9
2
2
5
9
20
-11
8
9
0
2
7
4
18
-14
2
Команда
4
5
7
8
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
15
2
13
12
5
4
0
1
11
6
5
12
4
4
0
0
13
3
10
12
4
3
1
0
4
0
4
10
5
3
1
1
7
4
3
10
5
2
2
1
8
3
5
8
5
2
2
1
5
4
1
8
5
2
2
1
10
9
1
8
5
2
2
1
4
3
1
8
4
2
2
0
7
1
6
8
4
2
2
0
6
2
4
8
4
2
2
0
5
2
3
8
5
2
2
1
7
6
1
8
3
2
1
0
6
0
6
7
4
1
3
0
7
3
4
6
4
0
1
3
3
8
-5
1
Команда
2
3
5
6
7
8
10
11
12
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
2
1
6
4
2
8
5
2
1
2
7
10
-3
7
4
1
3
0
2
1
1
6
4
1
2
1
4
7
-3
5
5
1
2
2
2
7
-5
5
5
0
4
1
5
6
-1
4
4
1
1
2
3
3
0
4
5
0
3
2
6
8
-2
3
4
1
0
3
1
4
-3
3
5
1
0
4
6
12
-6
3
5
1
0
4
6
13
-7
3
4
0
2
2
4
8
-4
2
4
0
2
2
0
4
-4
2
5
0
1
4
1
10
-9
1
3
0
0
3
1
7
-6
0
4
0
0
4
2
14
-12
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире