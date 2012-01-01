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    ЧФР Клуж - результаты

    Город Бухарест
    Дивизион Румыния-Лига 1
    Сайт http://www.cfr1907.ro/
    Стадион Константин Рэдулеску
    Тренер Дан Петреску
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    1/16 финала
    ответный матч    		 23 февраля, четверг 20:45 ЧФР Клуж 0:0 Лацио
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 20:00 ЧФР Клуж 1:0 Марибор
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 20:00 ЧФР Клуж 1:0 Шахтер
    2 раунд
    ответный матч    		 27 июля, среда 18:00 Интер 1:1 ЧФР Клуж
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    1/16 финала
    первый матч    		 16 февраля, четверг 23:00 Лацио 1:0 ЧФР Клуж
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 21:15 Марибор 0:0 ЧФР Клуж
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 20:00 Шахтер 0:0 ЧФР Клуж
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 20:30 ЧФР Клуж 3:0 Интер
    Лига конференций (2022/2023), группа G
    6 тур
    		3 ноября, четверг 20:45 ЧФР Клуж 1:0 Балкани
    5 тур
    		27 октября, четверг 22:00 Сивасспор 3:0 ЧФР Клуж
    4 тур
    		13 октября, четверг 19:45 ЧФР Клуж 2:0 Славия
    3 тур
    		6 октября, четверг 22:00 Славия 0:1 ЧФР Клуж
    2 тур
    		15 сентября, четверг 19:45 ЧФР Клуж 0:1 Сивасспор
    1 тур
    		8 сентября, четверг 19:45 Балкани 1:1 ЧФР Клуж
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