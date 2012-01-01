Турниры:
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
Лига конференций (2022/2023), группа G
|1/16 финала
ответный матч
|23 февраля, четверг
|20:45
|ЧФР Клуж
|0:0
|Лацио
|4 раунд
ответный матч
|25 августа, четверг
|20:00
|ЧФР Клуж
|1:0
|Марибор
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|20:00
|ЧФР Клуж
|1:0
|Шахтер
|2 раунд
ответный матч
|27 июля, среда
|18:00
|Интер
|1:1
|ЧФР Клуж
|1/16 финала
первый матч
|16 февраля, четверг
|23:00
|Лацио
|1:0
|ЧФР Клуж
|4 раунд
первый матч
|18 августа, четверг
|21:15
|Марибор
|0:0
|ЧФР Клуж
|3 раунд
первый матч
|4 августа, четверг
|20:00
|Шахтер
|0:0
|ЧФР Клуж
|2 раунд
первый матч
|21 июля, четверг
|20:30
|ЧФР Клуж
|3:0
|Интер
|6 тур
|3 ноября, четверг
|20:45
|ЧФР Клуж
|1:0
|Балкани
|5 тур
|27 октября, четверг
|22:00
|Сивасспор
|3:0
|ЧФР Клуж
|4 тур
|13 октября, четверг
|19:45
|ЧФР Клуж
|2:0
|Славия
|3 тур
|6 октября, четверг
|22:00
|Славия
|0:1
|ЧФР Клуж
|2 тур
|15 сентября, четверг
|19:45
|ЧФР Клуж
|0:1
|Сивасспор
|1 тур
|8 сентября, четверг
|19:45
|Балкани
|1:1
|ЧФР Клуж