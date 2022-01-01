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Румыния. Лига I
Команды
ЧФР Клуж
Состав
€ 11 млн
ЧФР Клуж - состав команды
Клуж-Напока
Румыния. Лига I
Стадион:
Константин Рэдулеску
Сайт:
http://www.cfr1907.ro/
Тренер:
Андреа Мандорлини
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
99
Морейра Андре
Вра
30
€ 0.5 млн
1
Гал Рарес
Вра
25
€ 0.05 млн
71
Mihai Popa
Вра
-
96
Árpád Tordai
Вра
-
31
Octavian Vâlceanu
Вра
-
3
Абид Али
Защ
28
€ 0.8 млн
42
Панталон Ренато
Защ
28
€ 0.5 млн
3
Гелашвили Ива
Защ
25
€ 0.5 млн
47
Браун Кристофер
Защ
35
€ 0.15 млн
45
Камора
Защ
39
€ 0.125 млн
20
Тирля Александру
Защ
26
€ 0.05 млн
2
Marian Huja
Защ
-
21
Cristian Ignat
Защ
-
36
Yuval Sade
Защ
-
73
Мухар Карло
Пол
30
€ 1.2 млн
28
Кошта Бруну
Пол
29
€ 0.5 млн
7
Налич Ади
Пол
28
€ 0.4 млн
77
Сфаит Андрес
Пол
21
€ 0.4 млн
88
Джокович Дамьян
Пол
36
€ 0.125 млн
5
Francisco Barrios
Пол
-
11
Кордя Андрей
Нап
27
€ 3 млн
10
Паун-Александру Адриан
Нап
31
€ 0.6 млн
90
Захович Лука
Нап
30
€ 0.4 млн
19
Слимани Ислам
Нап
38
€ 0.4 млн
29
Омрани Биллел
Нап
33
€ 0.25 млн
19
Бус Сергиу
Нап
33
€ 0.175 млн
10
Деяк Чиприан
Нап
40
€ 0.1 млн
9
Stefan Dražić
Нап
-
41
Anton Krešić
Нап
-
6
Ovidiu Perianu
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 5, защитников: 9, полузащитников: 6, нападающих: 10
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