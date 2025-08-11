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Румыния. Лига I
Команды
ЧФР Клуж
Новости
€ 11 млн
ЧФР Клуж - новости команды
Клуж-Напока
Румыния. Лига I
Стадион:
Константин Рэдулеску
Сайт:
http://www.cfr1907.ro/
Тренер:
Андреа Мандорлини
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Таблица
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
2025.08.11 15:45
7
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
2025.08.06 09:47
«ЧФР» – «Лугано»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
2025.07.30 09:26
«Лугано» – «ЧФР»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.55
2025.07.23 09:10
«ЧФР» – «Пакш» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:44
Прогноз на точный счeт матча «ЧФР» – «Пакш»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:53
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
2023.02.23 22:53
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
2023.02.17 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
2022.11.07 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
2022.08.26 16:07
4
Агент Петреску сравнил РПЛ и чемпионат Румынии
2022.08.25 07:58
Агент Петреску: «В России 150 миллионов человек, а нет ни одного футболиста в топ-клубе»
2022.08.24 20:57
2
Экс-защитник «Зенита» и «Ростова» Новосельцев отказал чемпиону Румынии
2022.07.29 13:23
3
«ЧФР Клуж» купил Дуганджича у «Сочи» за 500 тысяч
2022.01.11 19:41
«Сочи» продаст форварда Дуганджича в «ЧФР Клуж» («Чемпионат»)
2022.01.02 19:38
1
Агент Петреску: «Дан готов возглавить команду из любой российской лиги, вопрос о топ-клубах не стоит»
2021.12.24 15:57
3
Лига Европы. «Тоттенхэм» обыграл «Лудогорец», «Рома» разгромила «ЧФР Клуж» и другие результаты
2020.11.05 22:56
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Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
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Шкртел, Фред и Андре Силва – в команде недели Лиги Европы
2020.02.29 15:31
Петреску принес на пресс-конференцию распечатку правил и обвинил судей в вылете из ЛЕ
2020.02.28 09:01
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Лига Европы. «Аякс» и «Селтик» вылетели; «Интер», «МЮ», «Шахтер» и «Севилья» прошли в 1/8 финала
2020.02.28 00:59
Лига Европы. «Шахтер» победил «Бенфику», «МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» и другие результаты 1/16 финала
2020.02.20 22:54
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Агент Петреску: «Любое предложение из России будет рассматриваться самым внимательным образом»
2019.11.12 12:48
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