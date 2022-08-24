Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Петреску: «В России 150 миллионов человек, а нет ни одного футболиста в топ-клубе»

Агент Петреску: «В России 150 миллионов человек, а нет ни одного футболиста в топ-клубе»

24 августа 2022, 20:57
2

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы главного тренера «Клужа» Дана Петреску, считает, что в России недостаточно топ-игроков.

– А румынские клубы проявляют интерес к российским футболистам? Евгений Шляков выступал за румынский клуб УТА, но его почему-то не продлили.

– Я не думаю, что это из-за того, что он русский. Я практически уверен в этом. Я не знаю данной ситуации, но, если его не продлили, значит он не подошeл. А что касается других российских игроков... Я вам задам встречный вопрос – назовите мне российского игрока, который блистает в Европе? После Канчельскиса и Корнеева, я не могу вспомнить российского игрока, который бы играл в европейском топ-клубе.

– Аршавин?

– Аршавин, согласен. Начал хорошо, а после этого исчез. Эту проблему надо рассматривать в комплексе. Например, в России раньше был жeсткий лимит на легионеров. Игроков брали только потому, что у них был российский паспорт. В Англии, например, нет понятия «легионер». На мой взгляд, лимит нужно полностью убирать. В этой ситуации рядом с сильным иностранцем растeт молодой русский.

Вторая причина – игроки не хотят уезжать, потому что в России очень высокие зарплаты. В Хорватии 4 миллиона человек, а все футболисты сборной играют за рубежом. Аналогичная ситуация в Уругвае, таких примеров очень много. В России 150 миллионов человек, а мы не можем назвать ни одного футболиста, который играет в топ-клубе.

  • Сейчас россияне есть в Серии А, Лиге 1, Бундеслиге, Примере.

Еще по теме:
Петреску, заболевший раком, хочет вернуться в Россию 1
Реакция Рабинера на рак у Петреску 2
У экс-тренера «Динамо», «Кубани» обнаружили рак
Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига ЧФР Клуж Петреску Дан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1661365687
Я скажу больше. Дохрена Хорватов не живет в Хорватии , живет и работает в том числе в России. Работал в совместном предприятии где работали и Сербы и Хорваты. Чем гордятся то ..что смогли вырваться и уехать из своей страны. Так себе ценности.
Ответить
Главные новости
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
1
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
14
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
4
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
Все новости
Все новости
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
3
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
8
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
20
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+