Агент Петреску: «В России 150 миллионов человек, а нет ни одного футболиста в топ-клубе»

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы главного тренера «Клужа» Дана Петреску, считает, что в России недостаточно топ-игроков.

– А румынские клубы проявляют интерес к российским футболистам? Евгений Шляков выступал за румынский клуб УТА, но его почему-то не продлили.

– Я не думаю, что это из-за того, что он русский. Я практически уверен в этом. Я не знаю данной ситуации, но, если его не продлили, значит он не подошeл. А что касается других российских игроков... Я вам задам встречный вопрос – назовите мне российского игрока, который блистает в Европе? После Канчельскиса и Корнеева, я не могу вспомнить российского игрока, который бы играл в европейском топ-клубе.

– Аршавин?

– Аршавин, согласен. Начал хорошо, а после этого исчез. Эту проблему надо рассматривать в комплексе. Например, в России раньше был жeсткий лимит на легионеров. Игроков брали только потому, что у них был российский паспорт. В Англии, например, нет понятия «легионер». На мой взгляд, лимит нужно полностью убирать. В этой ситуации рядом с сильным иностранцем растeт молодой русский.

Вторая причина – игроки не хотят уезжать, потому что в России очень высокие зарплаты. В Хорватии 4 миллиона человек, а все футболисты сборной играют за рубежом. Аналогичная ситуация в Уругвае, таких примеров очень много. В России 150 миллионов человек, а мы не можем назвать ни одного футболиста, который играет в топ-клубе.