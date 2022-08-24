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    Агент Петреску: «В России 150 миллионов человек, а нет ни одного футболиста в топ-клубе»

    Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы главного тренера «Клужа» Дана Петреску, считает, что в России недостаточно топ-игроков.

    – А румынские клубы проявляют интерес к российским футболистам? Евгений Шляков выступал за румынский клуб УТА, но его почему-то не продлили.

    – Я не думаю, что это из-за того, что он русский. Я практически уверен в этом. Я не знаю данной ситуации, но, если его не продлили, значит он не подошeл. А что касается других российских игроков... Я вам задам встречный вопрос – назовите мне российского игрока, который блистает в Европе? После Канчельскиса и Корнеева, я не могу вспомнить российского игрока, который бы играл в европейском топ-клубе.

    – Аршавин?

    – Аршавин, согласен. Начал хорошо, а после этого исчез. Эту проблему надо рассматривать в комплексе. Например, в России раньше был жeсткий лимит на легионеров. Игроков брали только потому, что у них был российский паспорт. В Англии, например, нет понятия «легионер». На мой взгляд, лимит нужно полностью убирать. В этой ситуации рядом с сильным иностранцем растeт молодой русский.

    Вторая причина – игроки не хотят уезжать, потому что в России очень высокие зарплаты. В Хорватии 4 миллиона человек, а все футболисты сборной играют за рубежом. Аналогичная ситуация в Уругвае, таких примеров очень много. В России 150 миллионов человек, а мы не можем назвать ни одного футболиста, который играет в топ-клубе.

    • Сейчас россияне есть в Серии А, Лиге 1, Бундеслиге, Примере.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5137

      Красногорск_Фан 8 минут назад

      Я скажу больше. Дохрена Хорватов не живет в Хорватии , живет и работает в том числе в России. Работал в совместном предприятии где работали и Сербы и Хорваты. Чем гордятся то ..что смогли вырваться и уехать из своей страны. Так себе ценности.

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      Рейтинг: +16841

      Cleaner 17 минут назад

      Зачем нашим топ-клубы? Наши футболисты и в России неплохо кормятся. Не напрягаясь. А там жилы рвать нужно.

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