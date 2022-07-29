Экс-защитник «Зенита» и «Ростова» Новосельцев отказал чемпиону Румынии

Зря отказался. Такой возможности больше не будет. Только все это не похоже на правду.
Центральный защитник Иван Новосельцев отклонил предложение «ЧФР Клужа».
30-летний футболист не захотел продолжать карьеру в Румынии.
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Центральный защитник Иван Новосельцев отклонил предложение «ЧФР Клужа».
30-летний футболист не захотел продолжать карьеру в Румынии.
135 матчей к 30-ти годам. Это уровень Джано, не меньше.
Человек прям совсем футбол забросил после перехода в Зенит.