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    Экс-защитник «Зенита» и «Ростова» Новосельцев отказал чемпиону Румынии

    Центральный защитник Иван Новосельцев отклонил предложение «ЧФР Клужа».

    30-летний футболист не захотел продолжать карьеру в Румынии.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +97300

      zigbert 24 минуты назад

      Зря отказался. Такой возможности больше не будет. Только все это не похоже на правду.

      0
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      Рейтинг: +74

      Клаус > zigbert 3 минуты назад

      В Англии игроки за сезон по 60 матчей играют, а 70-80 вместе за сборную )))

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      Рейтинг: +2196

      СвинкаСправедливости 29 минут назад

      135 матчей к 30-ти годам. Это уровень Джано, не меньше.
      Человек прям совсем футбол забросил после перехода в Зенит.

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