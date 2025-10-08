«Спартаку» посоветовали тренера на замену Станковичу – он дважды брал РПЛ

Экс-зенитовец Иван Новосельцев высказался о том, какой тренер мог бы сменить Деяна Станковича в «Спартаке».

– Что думаете по поводу возможной отставки Деяна Станковича из «Спартака»?

– Я еще с прошлого года говорил, что в любом случае надо его менять, но неправильно и нелогично просто поменять одного и привести другого тренера с именем, не обдумав это решение.

Нужно обдумать и понять, что хочет «Спартак», кто ответственный за решение, и под какую идеологию берут тренера. Нужно подойти более тщательно и обдуманно к этому вопросу.

– Его мог бы сменить российский специалист?

– Безусловно. В принципе, все раньше ждали Черчесова, но он уже работает в «Ахмате». Тренер «Спартака» должен быть авторитетным, но при всем при этом стабильным и спокойным, потому что вокруг клуба всегда бушуют эмоции, обсуждения, интриги и расследования.

Нужно, чтобы тренер не давал те же самые эмоции, а наоборот, немножко изолировался от внешних факторов, сосредоточился с командой внутри.

Когда‑то Бердыев мог возглавить «Спартак», и я считаю, что это было бы очень хорошим решением, как и сейчас, если бы его пригласили.

Опыт у Курбана Бекиевича огромный, и он, в принципе, показал своими достижениями, что он может достигать результата.

Единственный вопрос в сложности отдачи всей власти тренеру, которому нужна эта зона ответственности. В плане трансферов и так далее. Сейчас никто из руководителей не решится на этот шаг, и в этом вся загвоздка.