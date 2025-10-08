Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартаку» посоветовали тренера на замену Станковичу – он дважды брал РПЛ

«Спартаку» посоветовали тренера на замену Станковичу – он дважды брал РПЛ

Сегодня, 21:57
4

Экс-зенитовец Иван Новосельцев высказался о том, какой тренер мог бы сменить Деяна Станковича в «Спартаке».

– Что думаете по поводу возможной отставки Деяна Станковича из «Спартака»?

– Я еще с прошлого года говорил, что в любом случае надо его менять, но неправильно и нелогично просто поменять одного и привести другого тренера с именем, не обдумав это решение.

Нужно обдумать и понять, что хочет «Спартак», кто ответственный за решение, и под какую идеологию берут тренера. Нужно подойти более тщательно и обдуманно к этому вопросу.

– Его мог бы сменить российский специалист?

– Безусловно. В принципе, все раньше ждали Черчесова, но он уже работает в «Ахмате». Тренер «Спартака» должен быть авторитетным, но при всем при этом стабильным и спокойным, потому что вокруг клуба всегда бушуют эмоции, обсуждения, интриги и расследования.

Нужно, чтобы тренер не давал те же самые эмоции, а наоборот, немножко изолировался от внешних факторов, сосредоточился с командой внутри.

Когда‑то Бердыев мог возглавить «Спартак», и я считаю, что это было бы очень хорошим решением, как и сейчас, если бы его пригласили.

Опыт у Курбана Бекиевича огромный, и он, в принципе, показал своими достижениями, что он может достигать результата.

Единственный вопрос в сложности отдачи всей власти тренеру, которому нужна эта зона ответственности. В плане трансферов и так далее. Сейчас никто из руководителей не решится на этот шаг, и в этом вся загвоздка.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

Еще по теме:
«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси
Чернышов ответил, готов ли Мостовой возглавить «Спартак» 2
Червиченко раскритиковал трансферы «Спартака» 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Туран Товуз Спартак Новосельцев Иван Бердыев Курбан Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
выхухоль
1759951287
ага а бердыев новосельцева подтянет)) бердыев израсходовал свою магию. исчерпал ресурс. он стар, он суперстар
Ответить
NewLife
1759952277
Бомбардир, уже всех перебрали, или еще кто-то в рукаве есть. Может Диму Билана ?
Ответить
Desma
1759952827
Бердыевского "IKARUSА" Спартаку как раз таки и не хватает. На Максименко надеяться не приходится. P.S. Бердыев не тренер для Спартака от слова совсем.
Ответить
Главные новости
«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси
22:48
Президент УЕФА указал на место Роналду в истории футбола
22:39
1
Известны 19 из 48 участников ЧМ-2026
22:22
Ради Ямаля готовы побить трансферный рекорд Неймара
22:10
1
«Спартаку» посоветовали тренера на замену Станковичу – он дважды брал РПЛ
21:57
4
На ЧМ-2026 вышла третья африканская сборная
21:09
2
Стало известно, сколько болельщиков не попали на матч «Кайрат» – «Реал»
20:32
Канчельскис сказал, выиграет ли сборная России у Ирана
20:20
1
Червиченко раскритиковал трансферы «Спартака»
20:00
7
ВидеоМощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»
19:50
8
Все новости
Все новости
Аленичев сказал, чего не хватает карьере Глушакова
22:31
Агент сделал заявление о тренерской карьере Марио Фернандеса
21:00
Чернышов ответил, готов ли Мостовой возглавить «Спартак»
20:43
2
Канчельскис сказал, выиграет ли сборная России у Ирана
20:20
1
Семин – о прощальном матче Глушакова: «Проводим как следует»
20:08
2
Червиченко раскритиковал трансферы «Спартака»
20:00
7
ВидеоМощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»
19:50
8
«Зенит» пытается отсудить крупную сумму у обанкротившихся «Химок»
19:30
3
Глушенков проигнорировал вопрос о соперничестве с Ямалем
19:07
2
4 клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES – «Спартака» нет в списке
18:55
18
Защитник ЦСКА Виктор определил свои сильнейшие игровые качества
18:44
5
Круговой объяснил свои слова про отцовство в 30 лет и старого скуфа
18:18
1
Шнякин посоветовал нового вратаря для «Динамо»
17:56
4
Российский тренер сравнил себя с Гвардиолой: «Я же то же самое делаю»
17:32
6
Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»
17:17
8
CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна
17:05
Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»
16:53
8
Колосков сказал, когда Россию вернут в турниры ФИФА и УЕФА
16:41
5
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
6
Назначены судьи на матчи сборной России в октябре
15:49
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
10
Генич объяснил, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
15:30
1
Видео«Бонжур, епт!»: Круговой забил Сафонову на тренировке
15:05
2
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
9
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
3
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
11
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 