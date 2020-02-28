Лига Европы. «Аякс» и «Селтик» вылетели; «Интер», «МЮ», «Шахтер» и «Севилья» прошли в 1/8 финала

Завершились еще шесть ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Путевки в следующий раунд турнира заработали «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Севилья», «Хетафе» и «Копенагаген».
Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответные матчи
Интер (Италия) – Лудогорец (Болгария) – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Каули, 26; 1:1 – Бираги, 32; 2:1 – Лукаку, 45+4.
Манчестер Юнайтед (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 5:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Фернандеш (с пенальти), 27; 2:0 – Игало, 34; 3:0 – Мактоминей, 41; 4:0 – Фред, 82; 5:0 – Фред, 90+3.
Удаление: нет – Дели, 23.
Бенфика (Португалия) – Шахтер (Украина) – 3:3 (2:1)
Голы: 1:0 – Пицци, 9; 1:1 – Диаш (в свои ворота), 12; 2:1 – Диаш, 36; 3:1 – Рафа, 47; 3:2 – Степаненко, 49; 3:3 – Патрик, 71.
Севилья (Испания) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0 (0:0)
Удаление: нет – Бордеяну, 90+1.
Аякс (Нидерланды) – Хетафе (Испания) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Мата, 5; 1:1 – Данило, 10; 2:1 – Оливера (в свои ворота), 63.
Селтик (Шотландия) – Копенгаген (Дания) – 1:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Сантос, 51; 1:1 – Эдуард (с пенальти), 82; 1:2 – Бьель, 85; 1:3 – Н'Дойе, 88.