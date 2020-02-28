Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. «Аякс» и «Селтик» вылетели; «Интер», «МЮ», «Шахтер» и «Севилья» прошли в 1/8 финала

Лига Европы. «Аякс» и «Селтик» вылетели; «Интер», «МЮ», «Шахтер» и «Севилья» прошли в 1/8 финала

28 февраля 2020, 00:59

Завершились еще шесть ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Путевки в следующий раунд турнира заработали «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Севилья», «Хетафе» и «Копенагаген».

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответные матчи

Интер (Италия) – Лудогорец (Болгария) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Каули, 26; 1:1 – Бираги, 32; 2:1 – Лукаку, 45+4.

Манчестер Юнайтед (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш (с пенальти), 27; 2:0 – Игало, 34; 3:0 – Мактоминей, 41; 4:0 – Фред, 82; 5:0 – Фред, 90+3.

Удаление: нет – Дели, 23.

Бенфика (Португалия) – Шахтер (Украина) – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Пицци, 9; 1:1 – Диаш (в свои ворота), 12; 2:1 – Диаш, 36; 3:1 – Рафа, 47; 3:2 – Степаненко, 49; 3:3 – Патрик, 71.

Севилья (Испания) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0 (0:0)

Удаление: нет – Бордеяну, 90+1.

Аякс (Нидерланды) – Хетафе (Испания) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Мата, 5; 1:1 – Данило, 10; 2:1 – Оливера (в свои ворота), 63.

Селтик (Шотландия) – Копенгаген (Дания) – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Сантос, 51; 1:1 – Эдуард (с пенальти), 82; 1:2 – Бьель, 85; 1:3 – Н'Дойе, 88.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Аякс Хетафе Арсенал Олимпиакос Бенфика Шахтер Селтик Копенгаген Интер Лудогорец Манчестер Юнайтед Брюгге Севилья ЧФР Клуж
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+