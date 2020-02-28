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Судьи
Главный судья:
Даниэль Зиберт (Берлин)
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Интер - Лудогорец

27.02.2020, Четверг, 23:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Интер - Лудогорец
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 20 февраля, четверг 20:55 Лудогорец 0:2 Интер
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