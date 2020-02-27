Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Лудогорец
Интер - Лудогорец: обзор матча 27 февраля 2020
Интер
27.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Лудогорец
32'
К. Бираги
45+4'
Р. Лукаку
26'
Каули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лудогорец
83'
Замена
Д. Битон
️️️️
Марселиньо
Замена
А. Бастони
️️️️
Д. Д'Амброзио
76'
70'
Желтая карточка
Вандерсон
70'
Замена
М. Чибота
️️️️
Вандерсон
64'
Замена
Я. Сверчок
️️️️
К. Кешеру
Замена
С. Эспозито
️️️️
Р. Лукаку
62'
Замена
М. Брозович
️️️️
Н. Барелла
46'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
К. Бираги
Пас отдал
К. Эриксен
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
Каули
Пас отдал
Сисиньо
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
3
Кристиано Бираги
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
18
Светослав Дьяков
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
80
Каули
АП
84
Марселиньо
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Интер
1
Филип Станкович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
10
Дан Битон
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
3-4-1-2
93
Паделли
13
Раноккия
2
Годин
33
Д'Амброзио
23
Барелла
3
Бираги
6
Валеро
11
Мозес
24
Эриксен
4
Санчес
9
Лукаку
4-2-2-2
23
Илиев
40
Сисиньо
13
Григоре
5
Терзиев
3
Недялков
18
Дьяков
25
Баджи
80
Каули
88
Вандерсон
13
Кешеру
84
Марселиньо
33
Д'Амброзио
95
Бастони
95
Бастони
33
Д'Амброзио
23
Барелла
77
Брозович
77
Брозович
23
Барелла
9
Лукаку
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Лукаку
88
Вандерсон
13
Чибота
13
Чибота
88
Вандерсон
84
Марселиньо
10
Битон
10
Битон
84
Марселиньо
13
Кешеру
10
Сверчок
10
Сверчок
13
Кешеру
Остались в запасе
Интер
Лудогорец
1
Филип Станкович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Интер - Лудогорец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Лудогорец
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+