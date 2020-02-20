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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Интер
Лудогорец - Интер: обзор матча 20 февраля 2020
Лудогорец
20.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Интер
71'
К. Эриксен
90+5'
Р. Лукаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Интер
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Лукаку
Желтая карточка
Анисе
90'
+4
Замена
Д. Битон
️️️️
Каули
90'
Желтая карточка
М. Чибота
85'
81'
Замена
Э. Янг
️️️️
К. Бираги
Замена
М. Чибота
️️️️
Я. Сверчок
76'
72'
Замена
Н. Барелла
️️️️
В. Мозес
71'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Р. Лукаку
Замена
С. Баджи
️️️️
С. Дьяков
67'
64'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Мартинес
Желтая карточка
Вандерсон
61'
Желтая карточка
Д. Григоре
43'
22'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
18
Светослав Дьяков
ЦП
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
80
Каули
АП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
25
Стефан Баджи
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
Интер
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-3-2-1
23
Илиев
3
Недялков
5
Терзиев
13
Григоре
40
Сисиньо
18
Дьяков
12
Анисе
84
Марселиньо
88
Вандерсон
80
Каули
10
Сверчок
4-3-1-2
93
Паделли
33
Д'Амброзио
2
Годин
13
Раноккия
3
Бираги
11
Мозес
15
Весино
6
Валеро
24
Эриксен
10
Мартинес
4
Санчес
10
Сверчок
13
Чибота
13
Чибота
10
Сверчок
18
Дьяков
25
Баджи
25
Баджи
18
Дьяков
80
Каули
10
Битон
10
Битон
80
Каули
3
Бираги
15
Янг
15
Янг
3
Бираги
11
Мозес
23
Барелла
23
Барелла
11
Мозес
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Мартинес
Остались в запасе
Лудогорец
Интер
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
Остались в запасе
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лудогорец - Интер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Арена Хувефарма
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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