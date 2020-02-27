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Судьи
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос

Аякс - Хетафе

27.02.2020, Четверг, 23:00 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Трансляция: Матч! Игра Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Аякс - Хетафе
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 20 февраля, четверг 20:55 Хетафе 2:0 Аякс
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