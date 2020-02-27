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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Хетафе
Аякс - Хетафе: обзор матча 27 февраля 2020
Аякс
27.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Хетафе
10'
Данило
63'
М. Оливера (АГ)
5'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Хетафе
90'
+8
Желтая карточка
Х. Этчейта
Желтая карточка
К. Хунтелаар
90'
+8
90'
+4
Замена
Р. Кенеди
️️️️
М. Кукурелья
Желтая карточка
К. Эйтинг
90'
+3
90'
+1
Замена
Д. Тимор
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Л. Мартинес
76'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. Гравенберх
75'
70'
Замена
Х. Молина
️️️️
Дейверсон
Желтая карточка
Д. Блинд
66'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Оливера
63'
Замена
К. Промес
️️️️
Данило
46'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Мата
41'
Желтая карточка
А. Ньом
28'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Желтая карточка
Данило
11'
11'
Желтая карточка
Д. Сорья
ГОЛ! 1:1!
Данило
Пас отдал
Д. ван де Бек
10'
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
90
Данило
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
23
Джейсон
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-2-1-2
24
Онана
17
Блинд
4
Схюрс
6
Мартинес
8
Дест
6
Эйтинг
6
ван де Бек
8
Гравенберх
10
Тадич
8
Бабел
90
Данило
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
12
Ньом
17
Кукурелья
8
Арамбарри
88
Максимович
17
Мата
16
Дейверсон
90
Данило
10
Промес
10
Промес
90
Данило
8
Гравенберх
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
8
Гравенберх
17
Кукурелья
29
Кенеди
29
Кенеди
17
Кукурелья
17
Мата
24
Тимор
24
Тимор
17
Мата
16
Дейверсон
19
Молина
19
Молина
16
Дейверсон
Остались в запасе
Аякс
Хетафе
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
18
Рэзван Марин
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
18
Рэзван Марин
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Аякс - Хетафе
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Игра
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