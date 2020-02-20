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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хетафе - Аякс
Хетафе - Аякс: обзор матча 20 февраля 2020
Хетафе
20.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Аякс
38'
Дейверсон
90+3'
Р. Кенеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Аякс
ГОЛ! 2:0!
Р. Кенеди
Пас отдал
М. Оливера
90'
+3
Замена
Р. Кенеди
️️️️
М. Кукурелья
88'
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Мата
72'
67'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Э. Альварес
67'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
М. Оливера
57'
Замена
Анхель
️️️️
Дейверсон
57'
55'
Желтая карточка
Р. Бабел
54'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Желтая карточка
Д. Джене
44'
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
М. Оливера
38'
36'
Желтая карточка
Э. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
23
Джейсон
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Аякс
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
90
Данило
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
3
Этчейта
2
Джене
17
Кукурелья
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
16
Дейверсон
17
Мата
4-1-2-1-2
14
Варела
8
Дест
3
Тальяфико
6
Мартинес
17
Блинд
4
Альварес
22
Зиеш
6
ван де Бек
10
Тадич
2
Траоре
8
Бабел
17
Кукурелья
29
Кенеди
29
Кенеди
17
Кукурелья
17
Мата
19
Молина
19
Молина
17
Мата
16
Дейверсон
9
Анхель
9
Анхель
16
Дейверсон
2
Траоре
4
Схюрс
4
Схюрс
2
Траоре
4
Альварес
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
4
Альварес
Остались в запасе
Хетафе
Аякс
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Пепе Бордалас
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Хетафе - Аякс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
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