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    Лига Европы. «Шахтер» победил «Бенфику», «МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» и другие результаты 1/16 финала

    Завершились восемь первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

    Домашние победы одержали «Спортинг», «Хетафе», «Айнтрахт» и «Шахтер» над «Истанбулом», «Аяксом», «Зальцбургом» и «Бенфикой» соответственно.

    В гостях выиграл только «Интер», взявший верх над «Лудогорцем».

    Еще три встречи завершились ничьими с одинаковым счeтом 1:1.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала

    Спортинг – Истанбул Башакшехир – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коатес, 3; 2:0 – Шпорар, 44; 3:0 – Вьетто, 51; 3:1 – Вишча (с пенальти), 77.

    Хетафе – Аякс – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дейверсон, 38; 2:0 – Кенеди, 90+3.

    Копенгаген – Селтик – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эдуард, 14; 1:1 – Н'Дойе, 52.

    ЧФР Клуж – Севилья – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Деяк (с пенальти), 59; 1:1 – Эн-Несири, 82.

    Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Деннис, 15; 1:1 – Марсьяль, 36.

    Лудогорец – Интер – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эриксен, 71; 0:2 – Лукаку (с пенальти), 90+4.

    Айнтрахт – Зальцбург – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Камада, 12; 2:0 – Камада, 43; 3:0 – Камада, 53; 4:0 – Костич, 56; 4:1 – Хванг (с пенальти), 85.

    Шахтер – Бенфика – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Патрик, 56; 1:1 – Пицци (с пенальти), 67; 2:1 – Коваленко, 72.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3387

      3a zenit 20 минут назад

      это поражение 80%

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37405

      portero 34 минуты назад

      через недельку повеселее игры будут.

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