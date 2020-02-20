Лига Европы. «Шахтер» победил «Бенфику», «МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» и другие результаты 1/16 финала

Завершились восемь первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Домашние победы одержали «Спортинг», «Хетафе», «Айнтрахт» и «Шахтер» над «Истанбулом», «Аяксом», «Зальцбургом» и «Бенфикой» соответственно.

В гостях выиграл только «Интер», взявший верх над «Лудогорцем».

Еще три встречи завершились ничьими с одинаковым счeтом 1:1.

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала

Спортинг – Истанбул Башакшехир – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Коатес, 3; 2:0 – Шпорар, 44; 3:0 – Вьетто, 51; 3:1 – Вишча (с пенальти), 77.

Хетафе – Аякс – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дейверсон, 38; 2:0 – Кенеди, 90+3.

Копенгаген – Селтик – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эдуард, 14; 1:1 – Н'Дойе, 52.

ЧФР Клуж – Севилья – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Деяк (с пенальти), 59; 1:1 – Эн-Несири, 82.

Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Деннис, 15; 1:1 – Марсьяль, 36.

Лудогорец – Интер – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Эриксен, 71; 0:2 – Лукаку (с пенальти), 90+4.

Айнтрахт – Зальцбург – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Камада, 12; 2:0 – Камада, 43; 3:0 – Камада, 53; 4:0 – Костич, 56; 4:1 – Хванг (с пенальти), 85.

Шахтер – Бенфика – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Патрик, 56; 1:1 – Пицци (с пенальти), 67; 2:1 – Коваленко, 72.

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