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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)

Спортинг - Истанбул Башакшехир

20.02.2020, Четверг, 20:55 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Спортинг - Истанбул Башакшехир
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЛАСК 6 4 1 1 11:4 +7 13
2. Спортинг 6 4 0 2 11:7 +4 12
3. ПСВ 6 2 2 2 9:12 -3 8
4. Русенборг 6 0 1 5 3:11 -8 1
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