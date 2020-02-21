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Хетафе - Аякс

20.02.2020, Четверг, 20:55 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Трансляция: Матч! Арена Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Хетафе - Аякс
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 6 4 1 1 12:4 +8 13
2. Хетафе 6 4 0 2 8:4 +4 12
3. Краснодар 6 3 0 3 7:11 -4 9
4. Трабзонспор 6 0 1 5 3:11 -8 1
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