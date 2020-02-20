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Судьи
Главный судья:
Бобби Мэдден

Шахтер - Бенфика

20.02.2020, Четверг, 20:55 мск Харьков, стадион ОСК Металлист Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Шахтер - Бенфика
Товарищеские матчи 2009

13 июля, понедельник 21:30 Бенфика 2:0 Шахтер
Лига Чемпионов (2007/2008), группа D
6 тур
4 декабря, вторник 22:45 Шахтер 1:2 Бенфика
2 тур
3 октября, среда 22:45 Бенфика 0:1 Шахтер
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