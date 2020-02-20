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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Бенфика
Шахтер - Бенфика: обзор матча 20 февраля 2020
Шахтер
20.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Бенфика
56'
А. Патрик
72'
В. Коваленко
67'
Пицци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Бенфика
90'
+5
Желтая карточка
Флорентину
Замена
Тете
️️️️
Тайсон
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Самарис
️️️️
Пицци
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Марлос
83'
Замена
М. Антонио
️️️️
А. Патрик
80'
79'
Замена
Рафа
️️️️
Шикинью
ГОЛ! 2:1!
В. Коваленко
Пас отдал
А. Мораес
72'
69'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Сеферович
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Пицци
ГОЛ! 1:0!
А. Патрик
Пас отдал
Марлос
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
12
Флорентину
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
11
Тете
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
7
Жота
ЛВ
22
Андреас Самарис
ЦП
27
Рафа
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-3-2
30
Пятов
31
Исмаили
22
Матвиенко
27
Кривцов
50
Болбат
27
Степаненко
10
Патрик
21
Коваленко
10
Марлос
18
Мораес
11
Тайсон
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
15
Тавареш
4
Ферру
3
Диаш
22
Гримальдо
12
Флорентину
49
Таарабт
21
Пицци
22
Шикинью
10
Серви
9
Сеферович
11
Тайсон
11
Тете
11
Тете
11
Тайсон
10
Патрик
8
Антонио
8
Антонио
10
Патрик
10
Марлос
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Марлос
21
Пицци
22
Самарис
22
Самарис
21
Пицци
22
Шикинью
27
Рафа
27
Рафа
22
Шикинью
9
Сеферович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Сеферович
Остались в запасе
Шахтер
Бенфика
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
7
Жота
ЛВ
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
7
Жота
ЛВ
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Шахтер - Бенфика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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