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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Шахтер
Бенфика - Шахтер: обзор матча 27 февраля 2020
Бенфика
27.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Шахтер
9'
Пицци
36'
Р. Диаш
47'
Рафа
12'
Р. Диаш (АГ)
49'
Т. Степаненко
71'
А. Патрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Шахтер
90'
+2
Замена
Д. Хочолава
️️️️
А. Патрик
87'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
86'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Тайсон
83'
Желтая карточка
Тайсон
Замена
Жота
️️️️
Пицци
79'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Д. Соуза
79'
71'
ГОЛ! 3:3!
А. Патрик
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Шикинью
67'
62'
Замена
Тете
️️️️
Марлос
Желтая карточка
Рафа
50'
49'
ГОЛ! 3:2!
Т. Степаненко
Пас отдал
Тайсон
ГОЛ! 3:1!
Рафа
Пас отдал
Д. Соуза
47'
43'
Желтая карточка
Исмаили
ГОЛ! 2:1!
Р. Диаш
Пас отдал
Пицци
36'
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Диаш
ГОЛ! 1:0!
Пицци
Пас отдал
А. Гримальдо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
27
Рафа
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тайсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
7
Жота
ЛВ
12
Флорентину
ОП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Майкон
ЦП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
3
Диаш
4
Ферру
15
Тавареш
5
Вайгль
49
Таарабт
22
Шикинью
21
Пицци
89
Соуза
27
Рафа
4-1-2-2-1
30
Пятов
17
Додо
27
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
27
Степаненко
8
Антонио
11
Тайсон
10
Марлос
10
Патрик
18
Мораес
21
Пицци
7
Жота
7
Жота
21
Пицци
22
Шикинью
9
Сеферович
9
Сеферович
22
Шикинью
89
Соуза
95
Винисиус
95
Винисиус
89
Соуза
10
Марлос
11
Тете
11
Тете
10
Марлос
10
Патрик
5
Хочолава
5
Хочолава
10
Патрик
11
Тайсон
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Тайсон
Остались в запасе
Бенфика
Шахтер
12
Флорентину
ОП
99
Миле Свилар
ВР
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
11
Фернандо
ЦФ
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
8
Майкон
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
12
Флорентину
ОП
99
Миле Свилар
ВР
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
11
Фернандо
ЦФ
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
8
Майкон
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Бенфика - Шахтер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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