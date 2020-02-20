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Судьи
Главный судья:
Али Палабыйык (Анкара)

Айнтрахт - Зальцбург

20.02.2020, Четверг, 20:55 мск Франкфурт, стадион Дойче банк Парк Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Айнтрахт - Зальцбург
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 3 2 1 14:7 +7 11
2. Айнтрахт Ф 6 3 0 3 8:10 -2 9
3. Стандард 6 2 2 2 8:10 -2 8
4. Гимараеш 6 1 2 3 7:10 -3 5
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