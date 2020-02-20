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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Зальцбург
Айнтрахт - Зальцбург: обзор матча 20 февраля 2020
Айнтрахт
20.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Зальцбург
12'
Д. Камада
43'
Д. Камада
53'
Д. Камада
56'
Ф. Костич
85'
Х. Хванг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Зальцбург
Замена
Э. Дурм
️️️️
Ш. Илсанкер
86'
85'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Х. Хванг
Желтая карточка
Д. Соу
84'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Д. Камада
81'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
А. Силва
75'
71'
Замена
М. Камара
️️️️
Д. Собослаи
ГОЛ! 4:0!
Ф. Костич
Пас отдал
А. Силва
56'
54'
Желтая карточка
К. Адейеми
ГОЛ! 3:0!
Д. Камада
Пас отдал
Э. Н'Дика
53'
46'
Замена
С. Койта
️️️️
М. Окугава
46'
Замена
К. Адейеми
️️️️
П. Дака
ГОЛ! 2:0!
Д. Камада
Пас отдал
Д. Соу
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Камада
Пас отдал
А. Туре
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
19
Абрахам
6
Туре
17
Роде
31
Илсанкер
97
Соу
18
Костич
18
Камада
19
Силва
4-3-1-2
23
Станкович
8
Вебер
29
Фаркаш
68
Онгуене
17
Ульмер
16
Юнузович
12
Мвепу
7
Окугава
8
Собослаи
27
Дака
7
Хванг
31
Илсанкер
37
Дурм
37
Дурм
31
Илсанкер
18
Камада
21
Да Коста
21
Да Коста
18
Камада
19
Силва
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Силва
27
Дака
14
Адейеми
14
Адейеми
27
Дака
8
Собослаи
4
Камара
4
Камара
8
Собослаи
7
Окугава
20
Койта
20
Койта
7
Окугава
Остались в запасе
Айнтрахт
Зальцбург
1
Фредерик Реннов
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Айнтрахт - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
Дойче банк Парк
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