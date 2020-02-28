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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Айнтрахт
Зальцбург - Айнтрахт: обзор матча 28 февраля 2020
Зальцбург
28.02.2020, пятница, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Айнтрахт
10'
А. Ульмер
72'
Ж. Онгуене
30'
А. Силва
83'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Айнтрахт
Желтая карточка
Н. Окафор
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
88'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Ф. Костич
88'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Силва
Замена
А. Бернед
️️️️
Д. Собослаи
86'
83'
ГОЛ! 2:2!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
Замена
М. Бериша
️️️️
Э. Мвепу
76'
73'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Д. Камада
ГОЛ! 2:1!
Ж. Онгуене
Пас отдал
Д. Собослаи
72'
Замена
Н. Окафор
️️️️
С. Койта
66'
59'
Желтая карточка
Д. Абрахам
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
26'
Желтая карточка
Д. Камада
Желтая карточка
Х. Хванг
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Ульмер
Пас отдал
П. Дака
10'
Желтая карточка
С. Койта
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Зальцбург
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Антуан Бернед
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
3-1-1-1-3
23
Станкович
17
Ульмер
68
Онгуене
5
Рамальо
4
Камара
12
Мвепу
8
Собослаи
20
Койта
7
Хванг
27
Дака
4-3-2-1
1
Трапп
6
Туре
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
19
Абрахам
17
Роде
97
Соу
31
Илсанкер
18
Камада
18
Костич
19
Силва
20
Койта
19
Окафор
19
Окафор
20
Койта
8
Собослаи
24
Бернед
24
Бернед
8
Собослаи
12
Мвепу
20
Бериша
20
Бериша
12
Мвепу
19
Силва
22
Чендлер
22
Чендлер
19
Силва
18
Камада
21
Да Коста
21
Да Коста
18
Камада
18
Костич
9
Пасьенса
9
Пасьенса
18
Костич
Остались в запасе
Зальцбург
Айнтрахт
7
Масайя Окугава
ЛП
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
7
Масайя Окугава
ЛП
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Зальцбург - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Ред Булл Арена
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