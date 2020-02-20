Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Дениз Айтекин (Оберсбах)

ЧФР Клуж - Севилья

20.02.2020, Четверг, 20:55 мск Клуж-Напока, стадион Константин Рэдулеску Лига Европы, 1/16 финала , первый матч ЧФР Клуж - Севилья
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 6 4 1 1 10:6 +4 13
2. Клуж 6 4 0 2 6:4 +2 12
3. Лацио 6 2 0 4 6:9 -3 6
4. Ренн 6 1 1 4 5:8 -3 4
...
  • Читайте нас: 