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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - ЧФР Клуж
Севилья - ЧФР Клуж: обзор матча 27 февраля 2020
Севилья
27.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - ЧФР Клуж
Желтая карточка
Нолито
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
90'
+2
90'
+1
Вторая желтая
М. Бордеяну
85'
Желтая карточка
К. Боли
84'
Замена
К. Голофка
️️️️
Б. Омрани
78'
Замена
М. Рондон
️️️️
Д. Джокович
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Х. Навас
76'
74'
Желтая карточка
М. Бордеяну
73'
Желтая карточка
Д. Джокович
Замена
Нолито
️️️️
Сусо
67'
59'
Желтая карточка
Ч. Деяк
Замена
Э. Банега
️️️️
Х. Хордан
57'
Желтая карточка
Х. Навас
44'
27'
Замена
К. Боли
️️️️
А. Буркэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
10
Чиприан Деяк
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Севилья
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
3
Регилон
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
8
Гудель
7
Окампос
10
Сусо
26
де Йонг
4-4-1-1
1
Арлаускис
33
Буркэ
55
Винисиус
23
Маня
45
Камора
29
Омрани
88
Джокович
37
Бордеяну
10
Деяк
10
Паун-Александру
90
Траоре
19
Хордан
11
Банега
11
Банега
19
Хордан
16
Навас
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
16
Навас
10
Сусо
3
Нолито
3
Нолито
10
Сусо
29
Омрани
23
Голофка
23
Голофка
29
Омрани
88
Джокович
99
Рондон
99
Рондон
88
Джокович
33
Буркэ
39
Боли
39
Боли
33
Буркэ
Остались в запасе
Севилья
ЧФР Клуж
9
Рони Лопеш
ПВ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
75
Майк Сестор
ВР
28
Овидиу Хобан
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
Остались в запасе
75
Майк Сестор
ВР
28
Овидиу Хобан
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Севилья - ЧФР Клуж
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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