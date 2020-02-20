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Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - Севилья
ЧФР Клуж - Севилья: обзор матча 20 февраля 2020
ЧФР Клуж
20.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Севилья
59'
Ч. Деяк (П)
82'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Севилья
90'
+1
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Сусо
Замена
К. Голофка
️️️️
Б. Омрани
86'
Замена
М. Рондон
️️️️
Л. Траоре
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Л. де Йонг
78'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Л. Окампос
74'
Желтая карточка
С. Регилон
Замена
О. Хобан
️️️️
А. Паун-Александру
74'
73'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Х. Навас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Деяк
59'
44'
Желтая карточка
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
88
Дамьян Джокович
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
6
Луиш Аурелиу
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-3-1-2
1
Арлаускис
55
Винисиус
23
Маня
33
Буркэ
45
Камора
88
Джокович
37
Бордеяну
10
Деяк
10
Паун-Александру
29
Омрани
90
Траоре
4-1-2-2-1
31
Вацлик
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
18
Эскудеро
5
Фернандо
19
Хордан
8
Гудель
10
Сусо
7
Окампос
26
де Йонг
90
Траоре
99
Рондон
99
Рондон
90
Траоре
29
Омрани
23
Голофка
23
Голофка
29
Омрани
10
Паун-Александру
28
Хобан
28
Хобан
10
Паун-Александру
7
Окампос
9
Лопеш
9
Лопеш
7
Окампос
10
Сусо
20
Васкес
20
Васкес
10
Сусо
16
Навас
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
16
Навас
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Севилья
75
Майк Сестор
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
6
Луиш Аурелиу
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
75
Майк Сестор
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
6
Луиш Аурелиу
ЦП
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча ЧФР Клуж - Севилья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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