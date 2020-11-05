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    Лига Европы. «Тоттенхэм» обыграл «Лудогорец», «Рома» разгромила «ЧФР Клуж» и другие результаты

    Завершились 12 матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    Выделим четыре результата – «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Лудогорцем», «Рома» забила пять безответных голов «ЧФР Клужу», ПАОК дома разгромил ПСВ, «Бенфика» на 91-й минуте вырвала ничью в поединке с «Рейнджерс».

    Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

    Лудогорец (Болгария) – Тоттенхэм (Англия) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кейн, 13; 0:2 – Моура, 33; 1:2 – Кешеру, 50; 1:3 – Ло Чельсо, 62.

    Рома (Италия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мхитарян, 2; 2:0 – Ибаньес, 24; 3:0 – Майорал, 34; 4:0 – Майорал, 84; 5:0 – Педро, 89.

    ПАОК (Греция) – ПСВ (Нидерланды) – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Захави (с пенальти), 21; 1:1 – Шваб, 47; 2:1 – Живкович, 56; 3:1 – Цолис, 58; 4:1 – Живкович, 66.

    Бенфика (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Голдсон (в свои ворота), 2; 1:1 – Гонсалвеш (в свои ворота), 24; 1:2 – Камара, 25; 1:3 – Морелос, 51; 2:3 – Рафа, 77; 3:3 – Нуньес, 90+1.

    Удаление: Отаменди, 19 – нет.

    Календарь Лиги Европы

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2020 22:56
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