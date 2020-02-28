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  • Петреску принес на пресс-конференцию распечатку правил и обвинил судей в вылете из ЛЕ

Петреску принес на пресс-конференцию распечатку правил и обвинил судей в вылете из ЛЕ

28 февраля 2020, 09:01
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Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску обвинил судей в вылете из Лиги Европы. «Севилья» сыграла вничью (0:0) с румынским клубом и прошла в 1/8 финала турнира.

На послематчевую пресс-конференцию Петреску пришел с распечаткой правил.

«Мы забили чистый гол. У меня здесь есть правила, где сказано, что в этой ситуации это не считается нарушением. Мои парни вне себя. Мы заслуживали быть в следующем раунде. Никто нам не вернет этого. Это большая несправедливость. Мы не должны покидать турнир таким образом. Я очень расстроен и не хочу больше говорить на эмоциях», – заявил румынский специалист.

  • «Севилья» вышла в следующий раунд благодаря голу на выезде в первом матче (1:1).
  • На 87-й минуте главный арбитр встречи Андрис Трейманис не засчитал гол в ворота «Севильи».

Источник: Eurosport Румыния
Лига Европы Севилья ЧФР Клуж Петреску Дан
Комментарии (7)
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boratoliteinoeyebishe4
1582871334
привык в зените то ныть!это тебе не зеня,здесь тебе судей покупать не будут!
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