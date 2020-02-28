Петреску принес на пресс-конференцию распечатку правил и обвинил судей в вылете из ЛЕ

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску обвинил судей в вылете из Лиги Европы. «Севилья» сыграла вничью (0:0) с румынским клубом и прошла в 1/8 финала турнира.

На послематчевую пресс-конференцию Петреску пришел с распечаткой правил.

«Мы забили чистый гол. У меня здесь есть правила, где сказано, что в этой ситуации это не считается нарушением. Мои парни вне себя. Мы заслуживали быть в следующем раунде. Никто нам не вернет этого. Это большая несправедливость. Мы не должны покидать турнир таким образом. Я очень расстроен и не хочу больше говорить на эмоциях», – заявил румынский специалист.