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    Петреску принес на пресс-конференцию распечатку правил и обвинил судей в вылете из ЛЕ

    Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску обвинил судей в вылете из Лиги Европы. «Севилья» сыграла вничью (0:0) с румынским клубом и прошла в 1/8 финала турнира.

    На послематчевую пресс-конференцию Петреску пришел с распечаткой правил.

    «Мы забили чистый гол. У меня здесь есть правила, где сказано, что в этой ситуации это не считается нарушением. Мои парни вне себя. Мы заслуживали быть в следующем раунде. Никто нам не вернет этого. Это большая несправедливость. Мы не должны покидать турнир таким образом. Я очень расстроен и не хочу больше говорить на эмоциях», – заявил румынский специалист.

    • «Севилья» вышла в следующий раунд благодаря голу на выезде в первом матче (1:1).
    • На 87-й минуте главный арбитр встречи Андрис Трейманис не засчитал гол в ворота «Севильи».

    Источник: Eurosport Румыния

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