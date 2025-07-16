Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз на точный счёт матча «ЧФР» – «Пакш»: Лига Европы, 17 июля 2025

16 июля 2025 8:00
ЧФР Клуж - Пакш
17 июл. 2025, четверг 20:30 | Лига Европы, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
6.60
Точный счёт 1:0 в пользу «ЧФР»
Сделать ставку

17 июля на стадионе Константин Рэдулеску в Румынии состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «ЧФР» и венгерским «Пакшем». Первая встреча завершилась без забитых мячей (0:0), что оставляет открытым исход матча. Ожидается напряжeнный поединок, в котором важна каждая деталь.

«ЧФР»

Команда из Румынии продолжает свою стабильную серию без поражений, не проигрывая в 13 из последних 15 матчей. В последних 5 играх «ЧФР» забивает в среднем 1.60 гола за матч и пропускает 0.60. Такая продуктивность в атаке и крепкая защита позволяют клубу рассчитывать на успех в домашней игре. Несмотря на то, что в первом матче Лиги Европы им не удалось отличиться, дома «ЧФР» обычно действует гораздо агрессивнее, что даeт им преимущество в ответном поединке.

«Пакш»

Венгерский клуб находит свою силу в атаке, забив 19 мячей в последних 5 матчах. В этом плане «Пакш» демонстрирует отличные результаты, с показателем 3.80 гола за игру. Однако в обороне они тоже не без проблем, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Несмотря на результативность в атаке, в предыдущем матче с «ЧФР» венгры не смогли пробить оборону румын. В ответном матче «Пакш» будет стремиться найти свой гол, чтобы избежать вылета, но вряд ли смогут справиться с такой стойкой обороной, как у «ЧФР».

Факты о командах

«ЧФР»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч и пропускает 0.60
  • Забивает в 17 из 19 последних матчей
  • Надeжная защита, особенно на своeм стадионе

«Пакш»

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах
  • Забивает в среднем 3.80 гола за матч
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Мощная атака, но проблемы с обороной в крупных играх

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Лига Европы, 1 раунд
Пакш
0 : 0
10.07.2025
ЧФР Клуж

Прогноз на матч

«ЧФР» продемонстрировал крепкую игру в первом матче и будет настроен на победу. Пакш, несмотря на хорошую результативность в последних играх, столкнeтся с проблемами в обороне против такой организованной команды, как «ЧФР». Румынский клуб будет действовать агрессивно и постарается забить как можно быстрее, чтобы не дать «Пакшу» шанс на успех. Мы ожидаем, что обе команды будут бороться за победу, но в итоге хозяева поля окажутся сильнее.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «ЧФР»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «ЧФР» – коэффициент 6.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80

6.60
Точный счёт 1:0 в пользу «ЧФР»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Пакш ЧФР Клуж
Другие прогнозы
16.07.2025
21:45
6.00
Лига чемпионов, 1 раунд
Линфилд - Шелбурн
Точный счёт 2:1 в пользу «Линфилда»
16.07.2025
21:45
5.50
Лига чемпионов, 1 раунд
Динамо Мн - Лудогорец
Точный счёт 1:1
16.07.2025
21:45
1.85
Лига чемпионов, 1 раунд
Динамо Мн - Лудогорец
Ставка на тотал меньше 2.5
16.07.2025
21:45
1.75
Лига чемпионов, 1 раунд
Линфилд - Шелбурн
Ставка на обе забьют
17.07.2025
01:00
6.50
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас - Мирассол
Точный счёт 2:1 в пользу «Палмейраса»
17.07.2025
01:30
6.20
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара - Коринтианс
Точный счёт 3:1 в пользу «Сеары»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 