17 июля на стадионе Константин Рэдулеску в Румынии состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «ЧФР» и венгерским «Пакшем». Первая встреча завершилась без забитых мячей (0:0), что оставляет открытым исход матча. Ожидается напряжeнный поединок, в котором важна каждая деталь.
«ЧФР»
Команда из Румынии продолжает свою стабильную серию без поражений, не проигрывая в 13 из последних 15 матчей. В последних 5 играх «ЧФР» забивает в среднем 1.60 гола за матч и пропускает 0.60. Такая продуктивность в атаке и крепкая защита позволяют клубу рассчитывать на успех в домашней игре. Несмотря на то, что в первом матче Лиги Европы им не удалось отличиться, дома «ЧФР» обычно действует гораздо агрессивнее, что даeт им преимущество в ответном поединке.
«Пакш»
Венгерский клуб находит свою силу в атаке, забив 19 мячей в последних 5 матчах. В этом плане «Пакш» демонстрирует отличные результаты, с показателем 3.80 гола за игру. Однако в обороне они тоже не без проблем, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Несмотря на результативность в атаке, в предыдущем матче с «ЧФР» венгры не смогли пробить оборону румын. В ответном матче «Пакш» будет стремиться найти свой гол, чтобы избежать вылета, но вряд ли смогут справиться с такой стойкой обороной, как у «ЧФР».
Факты о командах
«ЧФР»
- Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч и пропускает 0.60
- Забивает в 17 из 19 последних матчей
- Надeжная защита, особенно на своeм стадионе
«Пакш»
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах
- Забивает в среднем 3.80 гола за матч
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
- Мощная атака, но проблемы с обороной в крупных играх
Прогноз на матч
«ЧФР» продемонстрировал крепкую игру в первом матче и будет настроен на победу. Пакш, несмотря на хорошую результативность в последних играх, столкнeтся с проблемами в обороне против такой организованной команды, как «ЧФР». Румынский клуб будет действовать агрессивно и постарается забить как можно быстрее, чтобы не дать «Пакшу» шанс на успех. Мы ожидаем, что обе команды будут бороться за победу, но в итоге хозяева поля окажутся сильнее.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «ЧФР»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «ЧФР» – коэффициент 6.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80