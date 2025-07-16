17 июля на стадионе Константин Рэдулеску в Румынии состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «ЧФР» и венгерским «Пакшем». Первая встреча завершилась без забитых мячей (0:0), что оставляет открытым исход матча. Ожидается напряжeнный поединок, в котором важна каждая деталь.

«ЧФР»

Команда из Румынии продолжает свою стабильную серию без поражений, не проигрывая в 13 из последних 15 матчей. В последних 5 играх «ЧФР» забивает в среднем 1.60 гола за матч и пропускает 0.60. Такая продуктивность в атаке и крепкая защита позволяют клубу рассчитывать на успех в домашней игре. Несмотря на то, что в первом матче Лиги Европы им не удалось отличиться, дома «ЧФР» обычно действует гораздо агрессивнее, что даeт им преимущество в ответном поединке.

«Пакш»

Венгерский клуб находит свою силу в атаке, забив 19 мячей в последних 5 матчах. В этом плане «Пакш» демонстрирует отличные результаты, с показателем 3.80 гола за игру. Однако в обороне они тоже не без проблем, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Несмотря на результативность в атаке, в предыдущем матче с «ЧФР» венгры не смогли пробить оборону румын. В ответном матче «Пакш» будет стремиться найти свой гол, чтобы избежать вылета, но вряд ли смогут справиться с такой стойкой обороной, как у «ЧФР».

Факты о командах

«ЧФР»

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч и пропускает 0.60

Забивает в 17 из 19 последних матчей

Надeжная защита, особенно на своeм стадионе

«Пакш»

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах

Забивает в среднем 3.80 гола за матч

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Мощная атака, но проблемы с обороной в крупных играх

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Лига Европы, 1 раунд Пакш 0 : 0 ЧФР Клуж

Прогноз на матч

«ЧФР» продемонстрировал крепкую игру в первом матче и будет настроен на победу. Пакш, несмотря на хорошую результативность в последних играх, столкнeтся с проблемами в обороне против такой организованной команды, как «ЧФР». Румынский клуб будет действовать агрессивно и постарается забить как можно быстрее, чтобы не дать «Пакшу» шанс на успех. Мы ожидаем, что обе команды будут бороться за победу, но в итоге хозяева поля окажутся сильнее.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «ЧФР»

Рекомендованные ставки: