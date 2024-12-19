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  • «Лугано» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

«Лугано» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

19 декабря 2024, 21:50
Лугано
19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
2 : 2
Завершен
Пафос
7' М. Бельхадж Махмуд 33' М. Боттани
4' А. Сайпи (АГ) 90+5' Д. Гольдар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
3
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
6
Антониос Пападопулос
ОП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
18
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Маттиа Боттани
(К) ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Пафос
46
Неофитос Михаил
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
26
Пепе
ЦП
20
Андерсон Силва
ЦФ
22
Муамер Танкович
(К) ЦФ
18
Влад Драгомир
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
19
Шельким Влади
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Жажа
ПВ
70
Мариос Илия
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Сайпи
3
Валенсуэла
21
Хайдари
46
Дзанотти
29
Бельхадж Махмуд
6
Пападопулос
8
Гргич
25
Бизлими
18
Маю
11
Штеффен
10
Боттани
3-1-1-5
46
Михаил
77
Коррейя
45
Понтело
32
Люккассен
26
Суньич
26
Пепе
20
Силва
7
Бруно
5
Гольдар
18
Драгомир
22
Танкович
3
Валенсуэла
26
Маркеш
26
Маркеш
3
Валенсуэла
11
Штеффен
22
Эль-Вафи
22
Эль-Вафи
11
Штеффен
18
Маю
20
Думбия
20
Думбия
18
Маю
29
Бельхадж Махмуд
27
27
29
Бельхадж Махмуд
10
Боттани
93
93
10
Боттани
45
Понтело
17
Пилеас
17
Пилеас
45
Понтело
26
Суньич
8
Кина
8
Кина
26
Суньич
26
Пепе
11
Жажа
11
Жажа
26
Пепе
7
Бруно
19
Натель
19
Натель
7
Бруно
20
Силва
11
Маседа
11
Маседа
20
Силва
Остались в запасе
Лугано
Пафос
58
Себастьян Осигве
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
1
Ивица Ивушич
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивица Ивушич
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Лугано - Пафос
5
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
7
Офсайды
0
2
Количество передач
397
425
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Лугано» против «Пафоса», 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лугано» – «Пафос»

«Лугано» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Пафос Лугано
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