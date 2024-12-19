19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лугано
Лугано
3-2-3-1-1
1
Сайпи
3
Валенсуэла
21
Хайдари
46
Дзанотти
29
Бельхадж Махмуд
6
Пападопулос
8
Гргич
25
Бизлими
18
Маю
11
Штеффен
10
Боттани
3-1-1-5
46
Михаил
77
Коррейя
45
Понтело
32
Люккассен
26
Суньич
26
Пепе
20
Силва
7
Бруно
5
Гольдар
18
Драгомир
22
Танкович
3
Валенсуэла
26
Маркеш
26
Маркеш
3
Валенсуэла
11
Штеффен
22
Эль-Вафи
22
Эль-Вафи
11
Штеффен
18
Маю
20
Думбия
20
Думбия
18
Маю
29
Бельхадж Махмуд
27
27
29
Бельхадж Махмуд
10
Боттани
93
93
10
Боттани
45
Понтело
17
Пилеас
17
Пилеас
45
Понтело
26
Суньич
8
Кина
8
Кина
26
Суньич
26
Пепе
11
Жажа
11
Жажа
26
Пепе
7
Бруно
19
Натель
19
Натель
7
Бруно
20
Силва
11
Маседа
11
Маседа
20
Силва
Остались в запасе
Лугано
Пафос
58
Себастьян Осигве
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
1
Ивица Ивушич
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивица Ивушич
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Лугано - Пафос
5
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
7
Офсайды
0
2
Количество передач
397
425
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Лугано» против «Пафоса», 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лугано» – «Пафос»
- Матч можно посмотреть на канале «Оkko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»