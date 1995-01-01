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    Лугано - результаты

    Город Лугано
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт http://www.fclugano.com/
    Тренер Маттиа Кроки-Торти
    Турниры:
    Швейцария. Суперлига (2022/2023)
    22 тур
    		26 февраля, воскресенье 18:30 Лугано 2:2 Базель
    21 тур
    		18 февраля, суббота 22:30 Янг Бойз 1:1 Лугано
    20 тур
    		12 февраля, воскресенье 16:15 Лугано 1:1 Люцерн
    19 тур
    		5 февраля, воскресенье 18:30 Винтертур 1:0 Лугано
    18 тур
    		28 января, суббота 20:00 Лугано 1:1 Грассхоппер
    17 тур
    		22 января, воскресенье 16:15 Сьон 2:3 Лугано
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 18:30 Лугано 3:1 Винтертур
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:30 Лугано 2:0 Цюрих
    14 тур
    		29 октября, суббота 21:30 Серветт 2:2 Лугано
    13 тур
    		22 октября, суббота 21:30 Люцерн 3:1 Лугано
    12 тур
    		19 октября, среда 21:30 Лугано 1:4 Янг Бойз
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 15:15 Санкт-Галлен 1:1 Лугано
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 17:30 Лугано 1:0 Базель
    9 тур
    		2 октября, воскресенье 17:30 Лугано 1:0 Серветт
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:30 Янг Бойз 3:0 Лугано
    7 тур
    		3 сентября, суббота 21:30 Цюрих 1:2 Лугано
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 15:15 Лугано 2:3 Санкт-Галлен
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 17:30 Базель 0:2 Лугано
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 17:30 Лугано 1:2 Люцерн
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 17:30 Винтертур 1:4 Лугано
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 17:30 Грассхоппер 2:1 Лугано
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 17:30 Лугано 2:3 Сьон
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