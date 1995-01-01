Турниры:
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:30
|Лугано
|2:2
|Базель
|21 тур
|18 февраля, суббота
|22:30
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|16:15
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:30
|Винтертур
|1:0
|Лугано
|18 тур
|28 января, суббота
|20:00
|Лугано
|1:1
|Грассхоппер
|17 тур
|22 января, воскресенье
|16:15
|Сьон
|2:3
|Лугано
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|18:30
|Лугано
|3:1
|Винтертур
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:30
|Лугано
|2:0
|Цюрих
|14 тур
|29 октября, суббота
|21:30
|Серветт
|2:2
|Лугано
|13 тур
|22 октября, суббота
|21:30
|Люцерн
|3:1
|Лугано
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Лугано
|1:4
|Янг Бойз
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|15:15
|Санкт-Галлен
|1:1
|Лугано
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|17:30
|Лугано
|1:0
|Базель
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|17:30
|Лугано
|1:0
|Серветт
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|3:0
|Лугано
|7 тур
|3 сентября, суббота
|21:30
|Цюрих
|1:2
|Лугано
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|15:15
|Лугано
|2:3
|Санкт-Галлен
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|17:30
|Базель
|0:2
|Лугано
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:30
|Лугано
|1:2
|Люцерн
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|17:30
|Винтертур
|1:4
|Лугано
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:30
|Грассхоппер
|2:1
|Лугано
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:30
|Лугано
|2:3
|Сьон