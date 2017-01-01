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Лугано
Результаты
€ 35 млн
Лугано - результаты матчей
Лугано
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Сайт:
http://www.fclugano.com/
Тренер:
Маттиа Кроки-Торти
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Лига Европы. Квалификация 2017/2018
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Швейцария. Суперлига. 2016/2017
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Товарищеские матчи. 2013
27.08 | 19:00
Маккаби
1 : 1
Лугано
20.08 | 21:30
Лугано
2 : 1
Маккаби
13.08 | 20:30
Рунавик
2 : 2
Лугано
06.08 | 21:30
Лугано
2 : 0
Рунавик
29.07 | 17:30
Дукаджини
1 : 5
Лугано
23.07 | 21:30
Лугано
1 : 0
Дукаджини
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