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Лугано
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Лугано - новости команды
Лугано
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Сайт:
http://www.fclugano.com/
Тренер:
Маттиа Кроки-Торти
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Маккаби Тель-Авив» – «Лугано»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Лугано» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Лугано» – «Маккаби Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Рунавик» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Рунавик» – «Лугано»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Лугано» – «Рунавик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Лугано» – «Рунавик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Дукаджини» – «Лугано»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
28 июля
Видео
Игрок «Лугано» накинулся на партнера во время матча
10 января
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций
2025.08.08 09:06
2
«Лугано» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.87
2025.08.06 09:40
«ЧФР» – «Лугано»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
2025.07.30 09:26
«Лугано» – «ЧФР»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.55
2025.07.23 09:10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Трансляция
«Лугано» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
2024.12.13 08:10
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
2024.09.22 20:00
1
Трансляция
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
2024.08.29 19:50
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
2024.08.23 08:25
Трансляция
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
2024.08.22 21:20
Трансляция
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
2024.08.15 20:30
Трансляция
«Партизан» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2024
2024.08.08 20:17
Лига чемпионов. «Фенербахче» добился волевой победы над «Лугано» (4:3) в дебютном матче Моуринью, у экс-игрока «Динамо» ассист
2024.07.23 23:30
1
Трансляция
«Лугано» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2024
2024.07.23 20:20
«Лугано» – «Фенербахче»: прогноз на матч, 23 июля
2024.07.22 16:36
Суперлига. Гол Чалова принес «Базелю» гостевую победу над «Лугано»
2022.03.06 18:08
6
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