Второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов между «Лугано» и «Фенербахче» обещает быть захватывающим. Оба клуба показывают хорошие результаты в последних матчах и обладают сильными атакующими линиями. Проанализируем статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на этот матч.

Анализ команды «Лугано»

Форма : В последних 5 играх «Лугано» забил 12 голов и пропустил 4. Команда показывает отличную результативность.

: В последних 5 играх «Лугано» забил 12 голов и пропустил 4. Команда показывает отличную результативность. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.40 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Грассхоппер» (2-1)

Победа над «Пармой» (3-1)

Поражение от «Аарау» (0-1)

Победа над «Беллинцоной» (5-1)

Победа над «Ньоном» (2-0)

Команда Маттиа Кроки-Торти демонстрирует хорошую атакующую игру и стабильную оборону, пропуская всего 0.80 гола за игру.

Анализ команды «Фенербахче»

Форма : В последних 5 играх «Фенербахче» забил 12 голов и пропустил 4. Команда показывает впечатляющую форму.

: В последних 5 играх «Фенербахче» забил 12 голов и пропустил 4. Команда показывает впечатляющую форму. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.40 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Халлом» (5-1)

Победа над «Страсбуром» (4-0)

Поражение от «Хайдук Сплит» (0-1)

Ничья с «Адмирой» (1-1)

Победа над «Петролул-52» (2-1)

«Фенербахче» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, что свидетельствует о стабильности и высоком уровне игры команды под руководством Шюкрю Сарачоглу.

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют хорошую форму и высокую результативность. Однако «Фенербахче» обладает большим опытом участия в еврокубках и показывает более стабильные результаты в последних матчах. Команда забивает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о сильной атаке.

Учитывая статистику и текущую форму команд, можно сделать вывод, что «Фенербахче» имеет все шансы на победу в этом матче, даже играя на выезде.

Наша ставка: Победа гостей («Фенербахче») за коэффициент 1.85