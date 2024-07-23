Лига чемпионов. «Фенербахче» добился волевой победы над «Лугано» (4:3) в дебютном матче Моуринью, у экс-игрока «Динамо» ассист

«Фенербахче» в 1-м матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов победил в гостях «Лугано». Швейцарцы вели в счете.

Хет-трик оформил форвард Эдин Джеко.

Голевым пасом у «Фенербахче» отметился бывший полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски.

Матч стал дебютным официальным для главного тренера стамбульцев Жозе Моуринью.

Лига чемпионов. 2-й раунд. 1-й матч

Лугано (Швейцария) – Фенербахче (Турция) – 3:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Эль-Вафи, 4; 1:1 – Джеко, 45+1 (с пенальти); 1:2 – Джеко, 46; 2:2 – Бислими, 64; 2:3 – Джеко, 67; 2:4 – Кадиоглу, 74; 3:4 – Валенсуэла, 90+4.

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