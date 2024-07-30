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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фенербахче - Лугано
Фенербахче - Лугано: обзор матча 30 июля 2024
Фенербахче
30.07.2024, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 4 : 3
Завершен
Лугано
59'
Э. Джеко
90+3'
С. Шиманьски
7'
М. Бельхадж Махмуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Лугано
ГОЛ! 2:1!
С. Шиманьски
Пас отдал
Д. Тадич
90'
+3
Желтая карточка
Э. Джеко
86'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Ф. Кадиоглу
83'
79'
Желтая карточка
М. Дзанотти
73'
Замена
Х. Маю
️️️️
И. Алиседа
73'
Замена
Д. Сантуш
️️️️
У. Бизлими
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
70'
67'
Замена
А. Гргич
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
66'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
А. Хайдари
60'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
М. Боттани
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Хакан Яндас
59'
58'
Желтая карточка
М. Бельхадж Махмуд
57'
Желтая карточка
И. Алиседа
55'
Желтая карточка
У. Думбия
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Р. Крунич
46'
Замена
И. Юкшек
️️️️
Фред
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Бельхадж Махмуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
6
Антониос Пападопулос
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
10
Маттиа Боттани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Лугано
99
Diego Mina
ВР
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
27
Даниэл Сантуш
ЦП
28
Yannis Ryter
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
4-3-2-1
25
Ливакович
26
Осайи-Самуэль
2
Сеюнджу
4
Джику
24
Остерволде
24
Кадиоглу
33
Крунич
7
Фред
10
Тадич
17
Шиманьски
10
Джеко
3-4-1-1-1
1
Сайпи
22
Эль-Вафи
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
46
Дзанотти
20
Думбия
6
Пападопулос
16
Валенсуэла
25
Бизлими
31
Алиседа
10
Боттани
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
33
Крунич
8
Яндас
8
Яндас
33
Крунич
7
Фред
5
Юкшек
5
Юкшек
7
Фред
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
27
Сантуш
27
Сантуш
25
Бизлими
31
Алиседа
14
Маю
14
Маю
31
Алиседа
21
Хайдари
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
21
Хайдари
10
Боттани
93
93
10
Боттани
Остались в запасе
Фенербахче
Лугано
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
70
Огуз Айдын
ЛВ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
99
Diego Mina
ВР
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
70
Огуз Айдын
ЛВ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
99
Diego Mina
ВР
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Фенербахче - Лугано
1
4
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
20
Офсайды
3
1
Количество передач
413
491
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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