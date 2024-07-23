Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лугано - Фенербахче
Лугано - Фенербахче: обзор матча 23 июля 2024
Лугано
23.07.2024, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 4
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Фенербахче
4'
А. Эль-Вафи
64'
У. Бизлими
90+4'
М. Валенсуэла
45+1'
Э. Джеко (П)
46'
Э. Джеко
67'
Э. Джеко
74'
Ф. Кадиоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Фенербахче
90'
+5
Желтая карточка
Д. Тосун
ГОЛ! 3:4!
М. Валенсуэла
90'
+4
86'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Фред
80'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Э. Джеко
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
А. Гргич
80'
Желтая карточка
М. Дзанотти
77'
74'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Кадиоглу
Пас отдал
Фред
Замена
Х. Маю
️️️️
М. Боттани
72'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
И. Алиседа
72'
Желтая карточка
А. Гргич
71'
70'
Желтая карточка
Д. Остерволде
Желтая карточка
М. Боттани
69'
68'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Р. Кент
68'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Д. Тадич
68'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
67'
ГОЛ! 2:3!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Шиманьски
ГОЛ! 2:2!
У. Бизлими
Пас отдал
М. Боттани
64'
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
Я. Чиминьяни
61'
Желтая карточка
А. Пападопулос
59'
46'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Тадич
45'
+3
Желтая карточка
Д. Тадич
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Джеко
Желтая карточка
А. Эль-Вафи
29'
18'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Вафи
Пас отдал
А. Гргич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Усман Думбия
ОП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
10
Маттиа Боттани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
77
Райан Кент
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
22
Эль-Вафи
46
Дзанотти
6
Пападопулос
20
Думбия
8
Гргич
25
Бизлими
21
Чиминьяни
31
Алиседа
10
Боттани
4-2-3-1
25
Ливакович
24
Остерволде
2
Сеюнджу
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
33
Крунич
7
Фред
10
Тадич
17
Шиманьски
77
Кент
10
Джеко
21
Чиминьяни
17
Маи
17
Маи
21
Чиминьяни
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
10
Боттани
14
Маю
14
Маю
10
Боттани
31
Алиседа
93
93
31
Алиседа
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
10
Тадич
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
10
Тадич
77
Кент
17
Кахведжи
17
Кахведжи
77
Кент
7
Фред
8
Яндас
8
Яндас
7
Фред
10
Джеко
23
Тосун
23
Тосун
10
Джеко
Остались в запасе
Лугано
Фенербахче
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лугано - Фенербахче
5
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
8
Количество передач
524
420
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Тиагу Мартинш
(Оэйраш)
Новости команд
Все
Лугано
Фенербахче
Суперлига: шансы «Фенербахче» и «Эрзурумспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:48
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Суперлига: шансы «Фенербахче» и «Эрзурумспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:48
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+