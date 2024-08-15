15.08.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лугано
Лугано
3-2-3-2
1
Сайпи
16
Валенсуэла
21
Хайдари
46
Дзанотти
6
Пападопулос
20
Думбия
27
8
Гргич
25
Бизлими
31
Алиседа
11
Штеффен
4-1-1-3-1
1
Йованович
4
де Медина
15
Маркович
18
Муякич
4
Юрчевич
16
Арриага
11
Жахид
34
Северина
11
Го
39
Ибрахим
15
Калулу
Маю
26
Маркеш
26
Маркеш
Маю
25
Бизлими
17
Маи
17
Маи
25
Бизлими
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
11
Штеффен
2
2
11
Штеффен
31
Алиседа
14
Маю
14
Маю
31
Алиседа
27
19
Влади
19
Влади
27
16
Арриага
10
Натхо
10
Натхо
16
Арриага
11
Жахид
24
Овусу
24
Овусу
11
Жахид
34
Северина
32
Трифунович
32
Трифунович
34
Северина
15
Калулу
23
Николич
23
Николич
15
Калулу
39
Ибрахим
21
Гримальдо
21
Гримальдо
39
Ибрахим
11
Го
20
Салданья
20
Салданья
11
Го
Остались в запасе
Лугано
Партизан
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Лугано - Партизан
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Лугано» против «Партизана», 3-й раунд квалификации Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа 2024 в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лугано» – «Партизан»
- Матч можно посмотреть на канале «Окко».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»