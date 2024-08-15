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  • «Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

15 августа 2024, 20:30
Лугано
15.08.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Партизан
48' Р. Штеффен 111' М. Бельхадж Махмуд
44' Г. Жахид 67' С. Маркович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Усман Думбия
ОП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Ен-Джун Го
АП
34
Ксандер Северина
ПВ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
32
Неманья Трифунович
ЛВ
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
21
Жоао Гримальдо
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
3-2-3-2
1
Сайпи
16
Валенсуэла
21
Хайдари
46
Дзанотти
6
Пападопулос
20
Думбия
27
8
Гргич
25
Бизлими
31
Алиседа
11
Штеффен
4-1-1-3-1
1
Йованович
4
де Медина
15
Маркович
18
Муякич
4
Юрчевич
16
Арриага
11
Жахид
34
Северина
11
Го
39
Ибрахим
15
Калулу
Маю
26
Маркеш
26
Маркеш
Маю
25
Бизлими
17
Маи
17
Маи
25
Бизлими
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
11
Штеффен
2
2
11
Штеффен
31
Алиседа
14
Маю
14
Маю
31
Алиседа
27
19
Влади
19
Влади
27
16
Арриага
10
Натхо
10
Натхо
16
Арриага
11
Жахид
24
Овусу
24
Овусу
11
Жахид
34
Северина
32
Трифунович
32
Трифунович
34
Северина
15
Калулу
23
Николич
23
Николич
15
Калулу
39
Ибрахим
21
Гримальдо
21
Гримальдо
39
Ибрахим
11
Го
20
Салданья
20
Салданья
11
Го
Остались в запасе
Лугано
Партизан
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Лугано - Партизан
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Лугано» против «Партизана», 3-й раунд квалификации Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа 2024 в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лугано»«Партизан»

«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Партизан Лугано
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