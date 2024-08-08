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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Лугано
Партизан - Лугано: обзор матча 08 августа 2024
Партизан
08.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Лугано
73'
М. Дзанотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Лугано
80'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
Замена
Н. Николич
️️️️
Г. Жахид
79'
73'
ГОЛ! 0:1!
М. Дзанотти
Пас отдал
Ш. Влади
68'
Замена
Ш. Влади
️️️️
И. Алиседа
68'
Замена
Д. Сантуш
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
68'
Замена
У. Думбия
️️️️
Я. Чиминьяни
Замена
Ж. Гримальдо
️️️️
К. Северина
58'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Калулу
58'
55'
Замена
Х. Маю
️️️️
K. Przybyłko
Замена
Е. Го
️️️️
З. Ибрахим
46'
35'
Желтая карточка
У. Бизлими
Желтая карточка
З. Ибрахим
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
34
Ксандер Северина
ПВ
15
Альдо Калулу
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Партизан
31
Милош Крунич
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
32
Неманья Трифунович
ЛВ
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Ен-Джун Го
АП
23
Неманья Николич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
21
Жоао Гримальдо
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Хишам Маю
ЦП
27
Даниэл Сантуш
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Йованович
4
Юрчевич
15
Маркович
18
Муякич
4
де Медина
16
Арриага
11
Жахид
39
Ибрахим
34
Северина
20
Салданья
15
Калулу
3-2-2-2-1
1
Сайпи
46
Дзанотти
22
Эль-Вафи
16
Валенсуэла
6
Пападопулос
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
25
Бизлими
31
Алиседа
21
Чиминьяни
93
15
Калулу
10
Натхо
10
Натхо
15
Калулу
39
Ибрахим
11
Го
11
Го
39
Ибрахим
11
Жахид
23
Николич
23
Николич
11
Жахид
34
Северина
21
Гримальдо
21
Гримальдо
34
Северина
21
Чиминьяни
20
Думбия
20
Думбия
21
Чиминьяни
93
14
Маю
14
Маю
93
29
Бельхадж Махмуд
27
Сантуш
27
Сантуш
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
31
Алиседа
19
Влади
19
Влади
31
Алиседа
Остались в запасе
Партизан
Лугано
31
Милош Крунич
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЛВ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
31
Милош Крунич
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЛВ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Партизан - Лугано
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Партизан
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